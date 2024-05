Három és fél év börtönbüntetésre ítélte a düsseldorfi Legfelsőbb Regionális Bíróság Thomas H.-t, a német hadsereg tisztjét az Oroszország javára elkövetett kémkedés vádjával – tudósít a ZDF.

Az 54 éves Bundeswehr tisztet „titkos hírszerzési tevékenységek” elkövetésében találták bűnösnek. A vádirat szerint a volt kapitány 2023 májusától

a bonni orosz konzulátuson és a berlini nagykövetségen keresztül továbbított információkat az orosz titkosszolgálatoknak, valamint együttműködést ajánlott az orosz hatóságoknak.

Feltételezések szerint a kényes információkat a koblenzi Bundeswehr Berendezési, Informatikai és Műszaki Támogatási Igazgatóságán dolgozva szerezte meg. A Frankfurter Allgemeine Zeitung azt írja, hogy a százados sok „biztonsági szempontból kritikus információt” tartalmazó fájlt mentett le laptopjára, és hat fényképet készített a német légierő kiképzési dokumentumairól, végül átadott egy csomag iratot a bonni orosz konzulátusnak, és kérte, hogy lépjenek kapcsolatba vele.

Thomas H.-t még 2023 augusztusában vették őrizetbe. A per során a vádlott beismerő vallomást tett. Ugyanakkor tagadta, hogy az ellopott adatokat tartalmazó CD-t eljuttatta volna a bonni orosz konzulátusnak.

A bíróságon a tiszt azt mondta, hogy nagyon rossz pszichés állapottól vezérelve fel akarta venni a kapcsolatot az orosz féllel,

mert „az ukrajnai háború nukleáris eszkalációjától való félelem hajtotta”.

Azt is hangoztatta, hogy biztonságba akarta tudni a családját egy esetleges atomtámadás esetén.

Állítása szerint előnyt akart adni az orosz fegyveres erőknek a jelenlegi politikai helyzethez képest.

Nem láttam más utat

- tette hozzá.

Thomas H. összesen háromszor próbálta felvenni a kapcsolatot az orosz konzulátussal, ám elmondása szerint az orosz fél nem válaszolt neki.

Először balra, majd jobbra

Thomas H.-t a politika is érdekelte. A Bild szerint először a baloldalon próbálkozott, ám csalódásként élte meg, hogy ott ellenségesen viszonyultak a Bundeswehrhez. Végül a szélsőjobbos AfD-nél kötött ki, ahova tavaly júliusban be is lépett (és aminek állítólag ma már nem tagja). Az oroszokkal való kapcsolatfelvételhez a végső inspirációt a TikTokon kaphatta, ahol akkoriban egy oroszbarát és AfD-hez kötődő influenszert követett.

Ha a tiszt nem csak hivatali titkot, hanem államtitkot is elárult volna, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatott volna.

A védője a korábbi tárgyaláson azt mondta, hogy védence négy nap alatt romba döntötte mindazt, amit korábban kötelességtudó hivatásos katonaként felépített.