A hazai beszállítók előreláthatólag június 21-én kezdik meg a görögdinnyék transzportját a Lidl Magyarország négy logisztikai központjába, így július elején az üzletlánc már teljes mértékben le tudja fedni a belföldi igényeket. Ezzel együtt pedig megindul az export is más Lidl-országok felé. A vásárlói szokások alapján

a legnépszerűbb továbbra is a normál magos görögdinnye, de mellette a magnélküli, a mini és a sárgabélű fajták is igen kelendők.

A friss gyümölcs több tucat magyar termelőtől érkezik a Lidl-áruházakba, akik szerint zamatos, édes termés várható, ha az időjárás a továbbiakban is a termesztésnek megfelelően alakul.

A dinnyeszezon kezdetét a vállalat az Agrárminisztériummal közösen tartott sajtótájékoztatón jelentette be, Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár beszélt a magyar dinnye kiemelt szerepéről, a hazai termelők, valamint beszállítók támogatásáról.

„Hálával tartozunk a Lidl-nek, hogy a magyar gazdák és a hazai dinnyetermelők sorsát a szívükön viselik, és ezzel is segítik az ágazat, valamint a magyar agrárium helyzetét. Ráadásul a magyar dinnyékkel nemcsak az itthoni boltok polcain találkozhatnak a vásárlók, hanem összesen öt európai ország Lidl-áruházaiban is. Az Agrárminisztérium minden olyan kezdeményezésben partner, amely a honi termelőket segíti, és bízunk abban, hogy a továbbiakban még több hazai termelésű és előállítású élelmiszer esetében valósulnak meg ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések.

A magyar termelőknek jelentős uniós forrásokkal – közel 750 milliárd forinttal – segítünk abban, hogy egyre hatékonyabban, egyre jobb minőségben és nagyobb mennyiségben tudjanak termelni.

Ez segítheti azokat a törekvéseinket, amellyel biztosítható, hogy az összes hazai áruházláncon belül még több magyar termék kerülhet az üzletek polcaira itthon és külföldön egyaránt” – fejtette ki az államtitkár.

Ezt követően Grósz Jenő, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke beszédében kiemelte:

„Piacvezető áruházláncként elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az élvonalból támogassuk a magyar beszállítókat és a magyar gazdaságot. A több mint egy évtizede működő Lidl a magyar beszállítókért programunk egyik kiemelt területe a magyar görögdinnye piaci pozíciójának erősítése. Partnereink összesen több, mint 600 hektáron, korszerű megoldásokkal kizárólag a Lidl számára termesztenek görögdinnyét, és együttműködésünknek köszönhetően 2018 óta megháromszorozták a forgalmukat. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 6 év során mintegy 45 ezer tonna magyar görögdinnyét értékesítettünk itthon és 6,7 milliárd forint értékben jutott el a gyümölcs a külföldi áruházakba. Összességében pedig közel 14 milliárd forinttal járultunk hozzá a magyar görögdinnye piaci pozíciójának erősítéséhez, a magyar beszállítók támogatásához és a magyar gazdaság fejlődéséhez. A Lidl Magyarország és az Agrárminisztérium közös érdeke a magyar élelmiszeripar és agrárium sikere, és mi ebben továbbra is maximálisan partnerek vagyunk.”

Az eseményen elhangozott az is, hogy a magyar görögdinnye iránt élénk exportpiaci igény mutatkozik. Ennek bizonyítéka, hogy 2023-ban az exportált mennyiség a megelőző évhez képest megduplázódott és már Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában és Litvániában is hozzájuthattak a fogyasztók a magyar termesztésű gyümölcsökhöz. Ezáltal a vállalat nemcsak a friss magyar zöldség-gyümölcsök minőségét és kedvező ár-érték arányát népszerűsíti Európa-szerte, hanem biztos felvevőpiacot teremt, és biztos megélhetést, további fejlődési lehetőséget biztosít a magyar termelők számára. Utóbbi elősegíti és erősíti a hazai dinnyetermesztés fejlődését, támogatva ezt a kiemelkedő mezőgazdasági ágazatot, valamint általa a magyar gazdaság versenyképességét.

A diszkontlánc beszállítói programja keretében ma már több mint 500 hazai beszállítóval dolgozik együtt, akiknek köszönhetően több mint 4500 kiváló minőségű, kedvező árú hazai terméket kínál vásárlóinknak. Az áruházlánc partnerei között megtalálhatóak nagy, a hazai élelmiszergyártás ékköveinek számító cégek és kicsi, kézműves szériákat előállítani képes vállalkozások is.

Korábban arról írtunk, hogy az idén jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani. Bár a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött.

Így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak.

Egy kellően meleg nyári időszakban a tavalyinál kissé nagyobbra várt kínálat is könnyen értékesíthető, különösen annak fényében, hogy a tapasztalatok szerint nagyobb sportesemények idején a sörhöz hasonlóan a dinnye is jobban fogy. Márpedig az idei nyár többek közt egy foci EB-t és egy olimpiát is tartogat”