Csehországban novemberben 0,1 százalékponttal, 3,9 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta az októberben regisztrált szinthez képest. November végén 290 425 munkakeresőt tartottak nyilván a hivatalok, ami 1400 fővel több mint az előző hónapban. Ugyanakkor a betöltetlen pozíciók száma tízezerrel, 255 641-re csökkent.

A cseh védelmi tárca pedig arról számolt be a héten, hogy Csehország és Szlovákia légtérvédelméről írt alá megállapodást Jana Cernochová cseh, illetve Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter Prágában. Csehország Lengyelországgal, Magyarországgal és Németországgal 2022 óta látja el közösen a szlovák légtér védelmét, miután az akkori szlovák kormány az Ukrajna elleni orosz támadás után légierejéből kizárta az orosz gyártmányú MiG-29 típusú vadászgépeket.

„A jelenlegi kedvezőtlen biztonsági helyzetben a szövetségi szolidaritás és a jószomszédság jegyében a két védelmi miniszter megállapodott abban, hogy a cseh hadsereg légiereje 2025-ben is folytatja a szlovákiai légtér védelmét, egészen addig, amíg Szlovákia nem lesz képes ezt saját erejéből megtenni" – olvasható a cseh minisztérium közleményében.

Kiderült az is, hogy Oroszország fogadta be Bassár el-Aszad bukott szír diktátort és a családját, humanitárius okokra hivatkozva. Közben Jun Szogjol dél-koreai elnökön is egyre nagyobb lett a nyomás. Utazási tilalmat rendeltek el ellene. Jun Szogjol múlt kedden vezetett be rendkívüli állapotot Dél-Koreában arra hivatkozva, hogy fel akarja számolni a kormányzati munkát bénító, „szégyentelen, Észak-Korea-barát államellenes erőket". Még aznap hajnalban ellepték Szöul utcáit a katonai járművek és felháborodott tüntetők.

Ukrajna új stratégiát eszelt ki: szórólapokkal és videókkal biztatják szökésre az oroszok oldalán harcoló észak-koreai katonákat. Ezeken részletesen ismerteti, hogyan adhatják meg magukat.

Teljeskörű schengeni tagságnak örülhet Románia és Bulgária

Nem vétózza tovább Ausztria a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet bővítését – közölte az osztrák belügyminiszter. Gerhard Karner úgy fogalmazott, hogy a A +Schengen Air-t+ követően a +Schengen Szárazföld+ övezetébe is csatlakozhat Románia és Bulgária.

A tárca vezetője azzal indokolta a döntést, hogy a kemény, de konstruktív uniós politikájával Ausztria érvényesíteni tudta akaratát, hogy biztonságosabbá tegye magát és az Európai Uniót. Szerinte a határvédelmi csomaggal sikerült egy újabb fontos lépést tenni. Az uniós tagországok belügyminisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján aztán napirenden is volt Románia és Bulgária schengeni csatlakozása.

Az uniós tagállamok úgy határoztak, hogy 2025. január 1-jétől megszűnik a személyellenőrzés a Bulgáriával és Romániával közös és a közöttük lévő belső szárazföldi határokon.

Szlovénia ugyanakkor úgy döntött, fokozza az ellenőrzést Horvátországgal és Magyarországgal közös határán, miután Belgium, Görögország, Horvátország, Olaszország, Ausztria, Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország is bejelentette, hogy felfüggesztette a területén beadott szíriai menedékkérelmek elbírálását.

Repedező rendszerek és választási kilátások

Romániában gyűrűzött tovább a választási botrány: épp Bukarestbe tartott felfegyverzett társaival a szélsőséges nézetekkel szimpatizáló Calin Georgescu volt államfőjelölt testőrségének vezetője, amikor feltartóztatták. A gyanú szerint tömegrendezvényeken akart zavargásokat kelteni.

A franciaországi instabil belpolitikai helyzeten igyekezett ismét úrrá lenni Emmanuel Macron francia elnök. Ígéretéhez híven megnevezte azt a politikust, akit Michel Barnier volt miniszterelnök bukása után megbíz a kormányalakítással. Ezúttal François Bayrou centrista politikus kapott lehetőséget.

„Új parlamentet nyárig nem lehet választani, tehát ha nem sikerül olyat választani, akit nem szavaz le a parlament, akkor jó eséllyel ismétlődhet még párszor ez a forgatókönyv” – vetítette előre az Economxnak nyilatkozó Soós Eszter, a Francia politika szerkesztője, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa.

Olaf Scholz német kancellár pedig szerdán írásban bizalmi szavazást kért maga ellen, amelyet december 16-án hétfőn tartanak meg. Ez szükséges az előrehozott választások megtartásához.