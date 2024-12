„Erős hetünk volt, talán a magyarok szempontjából az egyik legfontosabb dolgot nem is említettük, a költségvetés eléei végső formáját, a családok, az emberek láthatják, hogyan fog kinézni a jövő év. Sokmindent kellett beletaposni a zsákba és még nincsen év vége" – közölte a miniszterelnök azzal kappcsolatban, hogy a héten javaslatot tettek egy karácsonyi tűzszünetre, valamint egy nagyszabású fogolycserére, ezt azonban Zelenszkij elnök egyértelműen elutasította és kizárta.

A nemzetközi vizekben is fürödni kell, de a magyar medence a legfontosabb.

„Agyunk másik fele azonban a nemzetközi ügyekkel van tele. A diplomácia bonyolult dolog, ez is egy mesterség, amiről most nem beszélnék. Ami biztos, hogy asztalon van egy ajánlat, ami arról szól, hogy legalább karácsonykor ne halljon meg senki a frontvonalon. A karácsony a megszületésről, az életről szól, de ha a felek meg tudnak egyezni egymással, lehet tűzszünet. Ha arról is meg tudnak egyezni, hogy nagyszámú fogolycserét hajtsanak végre, sok család boldog lesz" – jelentette ki Orbán Viktor.

„Az olimpia is remek alkalom lett volna, de nem sikerült", emlékeztetett a kormányfő.

„Amit tehettünk, azt Magyarország most megtette, a fentiek ott vannak. Ezzel két dolgot lehet csinálni, az, hogy elfogadjuk, vagy azt, hogy elutasítjuk. Az egyik fél, Volodimir Zelenszkij elutasította ennek tényét. Az fontos, hogy ha nem lennénk az EU soros elnöke, ezt a lépést nem kellett volna megtennük, de egy keresztény országban vagyunk" – mondta a Kossuth Rádióban.

Nincs most fontosabb dolog, mint, hogy elérjük a tűzszünetet. Ezek olyan dimenziók, amit érdemes szem előtt tartani. Magasabbrendű emberi célokról van itt szó: úgy jártunk el, ahogy egy 1000 éves keresztény államtól elvárható. Mi békepártiak vagyunk, azt gondoltuk, hogy kötelességünk ezt megtenni. Meglátjuk, hogy milyen karácsonyunk lesz...



A világ sokkal nagyobb változás előtt áll, mint gondoljuk Orbán Viktor szerint. „Emlékszem az EU-választásokkori kampányra, ahol azt vázoltuk fel a magyar választóknak, hogy ha segítik a kormánypártokat, akkor része lehet annak a folyamatnak, ami történelmi léptékű lesz: elmozdulunk a háborúból a béke irányába" (...) Gazdasági siker, a biztonságérzet, a családok védelme - ezekről a változásokról, amik most zajlanak mi már beszéltünk az embereknek" – így a kormányfő.

Ez a hét legfontosabb történése

Szót ejtett arról is, hogy tévesen egyes sajtótermékek azt kötölzék, hogy Bassár el-Aszad gépe, miután Szíria kormányzata összeomlott, Magyarországon szállt le. Szerinte ez a hét legfontosabb történése. Itt egy álhírrel bele akarták keverni Magyarországot egy forró helyzetbe.

Aszadra félterrorista csoportok vadásznak, Magyarországból vadászterületet akartak csinálni.



Tudnunk kell, hogy kik voltak ezek és miért csinálták. A magyar emberek vbiztonsága a legfontosabb. Az emberek marhatásokat is csinálhatnak, mivel hazánk egy szabad ország, ugyanakkor vannak civilizációs normák, egy nép vagyunk. Egyszerű kérdéseket kell feltenni, én már sokmindent láttam....

Fantasztikus év áll előttünk

A 2025-ös költségvetés a békére épül - szólt a büdszéről a kormányfő. „A béke korszakában egyetlen lehetőségünk és célunk van, hogy erőssé tegyük a magyar családokat. Fantasztikus év áll előttünk jövőre, a most gomolygó háborús felhő, amiből bármikor zivatar lehet, és amikor egyéltalán nem érzékeljük a gazdasági fejlődést, nos, ha ez elmegy, ki fog sütni a nap, az erőfeszítéseinknek is több értelme lesz, érdemes lesz úja vállalkozni, dolgozni, hirtelen minden megváltozik. Három százalék fölötti gazdasági növekedést cáloztunk meg, a családok megindulhatnak felfelé" – közölte Orbán Viktor.