A Szövetség 4,38 százalékos eredményt ért el a szombati előrehozott választáson, így nem jutott be a parlamentbe – írta meg a Napunk. Gyimesi György, az OĽaNO korábbi képviselője, aki függetlenként indult a Szövetség listájának utolsó helyéről, vasárnap reggel azt írta ki szlovákul a Facebookra, hogy az etnikai politizálásnak Szlovákiában véglegesen vége. Mivel ezt a megnyilatkozást még a követői is értetlenkedve fogadták, a posztot később azzal egészítette ki, hogy „a félreértések elkerülése végett: a párt nem szűnik meg, csak egyedül nem indulhat már a parlamentbe jutásért”.

„Ezt én soha nem merném így leírni, mert nem igaz! Főleg szlovákul!” – reagált Gyimesire Halász Béla, Gúta polgármestere aki tőle eggyel előbbről, a 148. helyről indult, és szeretett vele mutatkozni.

„Amíg van 5+% magyar, (most van 8+%!) addig ezt nem szabad feladni. És mindig is lesz valaki, aki folytatni fogja és talál is támogatókat. Van még rezervánk” – reagált Nagy József, az Összefogás-platform politikusa kommentben.

A hozzászólók egy része hasonlóképp vélekedett, többen elhamarkodott kijelentésként értékelik, amit Gyimesi szlovákul kiírt.

Szerinte etnikai párt önállóan nem tud érvényesülni

Gyimesi György a Napunknak értékelte a szombati, előrehozott szlovákiai választás eredményét, amelyet a 24.hu szemlézett.

Egy etnikai párt önállóan a parlamentbe már nem tud bejutni. Ez csak más pártokkal összefogva, esetleg egy választási listán indulva lehetséges. Azt gondolom, hogy öt vereség, öt kudarc után egy hatodik próbálkozástól már nem várhatunk semmilyen csodát

– nyilatkozta Gyimesi.

A Szövetség 4,38 százalékos eredményt ért el, így nem jutott be a parlamentbe. A többi magyar formáció ennél is gyengébb eredményt ért el: a Kékekkel közösen induló Híd és a Magyar Fórum az egy százalékot sem érte el. Gyimesi a 2020-ban nyertes szlovák populista párttól, az OĽaNO-tól (Egyszerű Emberek és Független Személyiségek) igazolt a Szövetségbe, melynek a leginkább látható jelöltje lett. A hazai kormánykommunikációból ismerős panelekkel ostorozta az EU-t, a NATO-t, a Nyugatot, az Ukrajnának szánt katonai támogatást pedig leállította volna.

A Napunknak elmondta: egyelőre nem látja, hogy melyik pártban találhatna szövetségest a szlovákiai magyarság, de szerinte a „százezer magyar szavazat mindenkinek jól jön, bármilyen választási pártról vagy választási listáról legyen szó”.

A Szövetség eredményét kudarcnak tekinti, de erről szerinte a „liberális média” is tehet.

Ezt azzal magyarázta, hogy az „teljes mértékben befolyásolta az emberek gondolkodását, véleményét azzal, hogy azt szajkózta: három magyar párt van – ami nem igaz, és ezt a választások is megmutatták” – tette hozzá.

Gyimesi nem gondolkozott azon, hogy belép-e a Szövetségbe, és egyelőre a párt elnöki címét sem ambicionálja.