Az Európa-párti ellenzék a hétvégi választás után csalással vádolta meg a kormánypártot Grúziában, miután a választási bizottság közölte, hogy a voksolást a kormányzó Georgiai Álom párt nyerte meg a szavazatok 54 százalékával. Az ellenzék, amely 37,58 százalékos támogatottsággal került ki a megmérettetésből, csalással vádolta meg a kormányzó pártot.

Felhívásukra hétfő este több ezren vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a hivatalos választási eredmények ellen. A demonstráción részt vett Szalome Zurabisvili köztársasági elnök is.

A választási bizottság szerint „minden választási körzetben öt, véletlenszerűen kiválasztott szavazókörben” újraszámolják a szavazatokat.

A szavazatszámlálás a régiókban helyi idő szerint kedden 12.00 órakor (közép-európai idő szerint 9.00 órakor), a fővárosban pedig helyi idő szerint 17.00 órakor (közép-európai idő szerint 14.00 órakor) kezdődött. Minden akkreditált hazai és külföldi megfigyelőt meghívtak.

Az Egyesült Államok korábban szankciókat jelentett be Kobakhidze, a kormánya tagjai valamint a Grúz Álom párt tagjai ellen a demokrácia aláásása miatt. Retorikáját egyébként széles körben Nyugat-ellenesnek minősítik, persze nem ok nélkül: ő maga is többször vádolta azzal a Nyugatot, hogy Grúziát egy Oroszország elleni második front megnyitásába taszítja.