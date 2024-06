Kedden jutottak megállapodásra az Európai Néppárt (EPP), a szociáldemokraták és a liberálisok tárgyalópartnerei.

Ennek értelmében az Európai Tanács csütörtökön az EPP vezető jelöltjét, Ursula von der Leyent fogja jelölni, az Európai Bizottság elnöki tisztségének újabb ciklusára – számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung három, a tárgyalásokat ismerő személyre hivatkozva. Ugyanakkor az Európai Parlamentnek július közepén még meg kell őt választania.

Az Európai Tanács elnöke posztját a szociáldemokrata António Costa volt portugál miniszterelnök kaphatja, az új külügyi biztos pedig a liberális észt képviselő, Kaja Kallas lehet.

A lap szerint az alkut a Néppártiak részéről Kiriakosz Micotakisz görög miniszterelnök és Donald Tusk lengyel kormányfő, a szociáldemokraták részéről Olaf Scholz német kancellár és Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök, míg a liberálisok oldalán Mark Rutte holland miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő kötötték meg.

A 27 tagállam állam- és kormányfője csütörtökön és pénteken találkoznak az Európai Tanács ülésén, Brüsszelben, ahol a személyek jelöltségének elfogadásáról döntenek. Ehhez minősített többség, azaz legalább 20 kormányfő jóváhagyása szükséges.

A FAZ azt is megtudta állítása szerint, hogy a tárgyalások során António Costa megállapodott abban, hogy az Európai Tanács napirendje kellőképpen figyelembe veszi majd a Néppárt politikai prioritásait, mivel a pártcsalád egyértelmű többséget szerzett az Európai Parlamentben.

Ugyanakkor megállapodás született arról is, hogy az Európai Tanács a hivatali idejét illetően fenntartja a jelenlegi gyakorlatot.

Az Európai Tanács elnökét eredetileg az EU-Szerződésnek megfelelően két és fél évre választják meg, ám ez ugyanennyi idővel meghosszabbítható, azonban ezt is jóvá kell hagyni szavazás útján.

Ez azt jelenti, hogy az Európai Néppárt elállhatott attól a feltételétől, hogy a hivatali időt meg kellene osztani a szociáldemokraták és az EPP között.

A megállapodásra a magyar kormányfő is reagált X oldalán. Mint fogalmazott, a baloldaliakkal és a liberálisokkal való együttműködés ellentmondásos mindazzal, amire az Európai Unió épült, a befogadás helyett pedig a megosztottság magvait ültetik el.

