Hétfőn korán reggel egy, a DHL futár-, csomagkézbesítési szolgáltató megbízásából Lipcséből felszálló teherszállító repülőgép lezuhant a litván főváros, Vilnius közelében.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint helyi idő szerint 5 óra 28 perckor értesítették őket a balesetről.

A Bild német lap azt írja, hogy első információk szerint

a repülőgépen négyen tartózkodtak, egyikük az életét vesztette, a három másik utas megsérült, őket kórházba szállították.

A teherszállító repülőgép egy lakóház mellé, annak udvarára zuhant, tizenkét lakót evakuáltak a közeli házból a keletkezett tűz miatt.

A Flightradar adatai alapján egy Boeing 737-400 típusú gép zuhant le, ami hajnali fél 2-kor szállt fel Lipcséből. A vilniusi reptér azt közölte, hogy a mentési munkálatok miatt több gép késve szállt fel, más gépeket pedig átirányítottak.

A beszámolók szerint a repülőgép több alkatrésze szétszóródott a baleset helyszínén, a Liepkalnis negyedben. A környék nem sűrűn lakott, csupán néhány ház található a területen.

