A David Beckham figura a prágai Madame Tussauds produkcióból jön vendégségbe Budapestre és előreláthatólag több hétig marad nálunk. A hazai Madame Tussauds 51 állandó figurával rendelkezik, ám időről időre érkeznek a Palazzo Dorottyába exkluzív vendégek is. Legutóbb a világ leggyorsabb sprintere, Usain Bolt viaszmása töltött itt néhány hónapot.

David Beckham annak idején személyesen találkozott a Madame Tussauds angliai munkatársaival, akik így lehetőséget kaptak arra, hogy tetőtől-talpig felmérjék a világsztár testének minden egyes porcikáját. Több ezer biológiai adatot vettek fel a csontok méretétől a testsúlyon át a sportoló arcberendezéséig.

A figura – a többi viaszmáshoz hasonlóan – a London melletti műhelyben készült képzőművészművészek, digitális szakemberek és más szakértők bevonásával.

David Beckham teste olyan, mint egy divatlap és egy életrajzi könyv ötvözete. A sportoló bőrét több mint 60 tetoválás borítja, ezeknek mind különleges jelentősége van. Első tetkója a fia neve volt, de szerepel a testén a kedvenc száma, a hetes, továbbá kínai, héber és hindi írásjelek, valamint a 99-es szám, amelyik házasságkötésére utal.

A focista 1999-be vette feleségül Victoria Beckhamet és négy gyereket neveltek fel közösen. A sztárpár a Jerry Maguire című Tom Cruise filmet nézte meg az első randiján, kapcsolatuk pedig közel negyed évszázada töretlen.

David Beckhamnek nem csak az énekesnőhöz fűződik legendás kapcsolata, hanem a királyi családhoz is. A futballista igen közel áll Vilmos herceghez, sőt Katalin hercegné bizalmasa is egyben. Nem hiányozhat a királyi család jelentős eseményeiről, ott volt például Harry herceg esküvőjén is.

A sportoló a néhai II. Erzsébet királynő nagy tisztelőjeként 13 órán keresztül állt sorba, hogy leróhassa kegyeletét az uralkodó koporsója előtt.

David Beckham az UNICEF jószolgálati nagyköveteként évek óta küzd a gyermekjogok megvalósulásáért.

David Beckham barátok közé kerül a Madame Tussauds Budapest produkcióban. A látványosság egy másik népszerű figurája, Lionel Messi ugyanis jelenleg Beckham csapatában játszik az Inter Miamiban, Jennifer Lopez és Beyoncé pedig közös reklámfilmet is forgatott a brit sztárral.

A stílusikon sportolóval öltönyben és nyakkendőben találkozhatnak a vendégek a múzeum interaktív kávézó részében. David Beckham egy vörös szőnyegen állva várja a látogatókat, fotósok gyűrűjében, így mellé állva minden rajongó úgy érezheti magát, mint egy valódi sztár.