Az UEFA által szervezett Európa-bajnokságon tíz németországi stadionban 24 csapat méri össze a tudását mintegy 51 mérkőzés során. A futballtorna óriási üzlet az UEFA számára, ahol több mint kétmilliárd eurós árbevételre és egymilliárd euró feletti profitra számítanak. Ám az is tény, hogy a német adófizetőknek sokba kerül a megaesemény: a ZDF és a Spiegel közös kutatása szerint a szövetségi kormány, a vendéglátó államok és városok összesen 650 millió eurót költenek, amely összeget a terrorveszély miatti különleges biztonsági intézkedések is megterhelik. De sokba kerülnek az UEFA által több mint 220 oldalon megszabott követelmények is: kezdve attól, hogy megszabták, a stadionok minden öltözőjében legalább két hajszárító kell legyen, egészen addig, hogy a rendező városok kötelesek nyilvános szurkolói fesztiválokat is szervezni, amely programok körülbelül 260 millió eurót emésztenek fel.