A Chicagóban élő Prevost család számára minden megváltozott, amikor csütörtökön a 69 éves Robert Francis Prevostot pápává választották. A bíboros a XIV. Leót választotta pápai nevéül, amivel a katolikus egyház első amerikai pápájaként írhatja be magát a történelembe.

A nyugdíjba vonult, 71 éves bátyja a New York Times-nak adott interjújában azt mondta, a konklávé összeülése előtti hétvégén amikor templomba ment, az egyik pap azt mondta neki, Las Vegasban 18 az egyhez az esélye annak, hogy a testvéréből pápa lesz.

Kapcsolódó Így üdvözölték az új pápát a világ vezetői

Miután ezt a konklávéban lévő öccsének elmondta, a később valóban pápává választott Robert azt mondta: „szó sem lehet róla, nem fog megtörténni.“

John Prevost a lapnak azt mondta, testvérének nagy vágya, hogy segítsen az elnyomottakon és a jogfosztottakon, azokon, akiket figyelmen kívül hagynak. Azt is elmondta testévéről, hogy már azelőtt jó barátja volt Ferenc pápának, mielőtt egyáltalán bíborossá választotta volna.

Az új pápát öccse középutasnak nevezte, aki szerinte semmilyen irányban nem fog szélsőségeket mutatni, ugyanakkor nem fog félni attól, hogy az új platformot használja és ha szükséges, akkor nem fog sokáig csendben maradni adott témákban.

Elmondta, hogy az új pápa egyszerű és szerinte „nem fog elmenni egy 19 fogásos vacsorára“.

XIV. Leó pápa öccse az ABC News-nak is adott interjút, ahol azt is elárulta, hogy Robert már gyermekkorában is papot játszott, és a vasalódeszka volt az oltár.