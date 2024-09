Valószínűleg számtalan olyan eset történt a pandémia idején, amikor a szomszédok egymást fertőzték meg koronavírussal. Ám egy halálos kimenetelű ausztriai esetben ezt minden kétséget kizáróan bizonyítani is tudták a szakemberek.

Egy 54 éves osztrák nőt most azért ítélt el a klagenfurti kerületi bíróság, mert bizonyítottnak találta, hogy a vádlott 2021 decemberében megfertőzte rákbeteg szomszédját. A nőt gondatlanságból elkövetett emberölés miatt négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Ezen túl a nőnek összesen 800 euró (kicsivel több mint 300 ezer forintnyi) pénzbüntetést is be kell fizetnie. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

A szomszédasszony koronavírus-fertőzés következtében kialakult tüdőgyulladásban halt meg. Az osztrák szakértők genetikai vizsgálatokkal azt is megállapították, hogy az elhunyt és az elítélt nő vírusa szinte száz százalékban megegyezett – írta a Die Welt.

A nőt 2023 júliusában egyszer már három hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték fertőző betegséggel való szándékos veszélyeztetés miatt. Annak ellenére, hogy 2021 decemberében pozitív lett a koronavírus tesztje, figyelmen kívül hagyta a kötelező karantént, elhagyta otthonát, és maszk viselése nélkül érintkezett emberekkel. A szomszéd halála ügyében most egy külön tárgyaláson marasztalták el. Az elhunyt családja szerint a rákos megbetegedésben szenvedő szomszéd a folyosón találkozott a koronavírusos nővel.