Rusvai Miklós virológus az Info rádiónak legújabban megerősítette, hogy hazánkban jelenleg az oltópontokon sem elérhetők a koronavírus elleni vakcinák. Holott azok felvételét a szakember akár az influenza elleni védőoltással együtt javasolja a gyengébb immunrendszerrel rendelkező betegeknek, bár a háziorvosoknál már készleten lévő influenzaoltás fontosabb lehet – főként a 70-80 év feletti, sokszervi betegségben szenvedő, vírusokra érzékeny, idősotthonokban élő embereknek, és a várandós kismamáknak. A víruskutató emlékeztetett: Magyarország elvileg 300 ezer adagnyi oltóanyagot kapott az EU-tagállamok rendelkezésére bocsátott 10 milliós mennyiségből, és például Ausztriában, Németországban, Norvégiában már elérhetők az újabb omikron-specifikus törzsek elleni vakcinák. Ez azért is érdekes, mert szerinte az influenzával és a Coviddal történő, szimultán fertőzés lehetősége most is fennáll, noha az a megfelelő immunitással rendelkező szervezetekben nem okoz súlyosabb tüneteket – írja az Infostart