Míg a forró nyári hónapokban még csak néhányaknak okozhatott meglepődést az arcmaszkot viselő emberek látványa az utcán, mára ismét egyre többfelé válik napi népviseletté a Covid-időszakra jellemző védekezési eszköz, miközben telítődnek a háziorvosi rendelők várótermei. Rákapcsolt az őszi vírusszezon.

Ahogy világszerte több országban, az elmúlt hetekben idehaza is villámgyorsan elterjedt az Eris elnevezésű, avagy EG.5 koronavírus mutáns. Sőt, a friss hírek szerint legújabban még egy vírustörzs, a BA.2.86, azaz a Pirola is beszállt a pusztító versenybe, és alattomos, szokatlan tünetekkel terjed a magyar lakosság körében.

Torokfájással, levertséggel kezdődik

Szeptemberben hiába volt eddig indián nyár, az iskolakezdéssel sok családnál felütötte a fejét a köznyelvben náthaként, megfázásként emlegetett megbetegedés, amelyről a legtöbb esetben kiderült, hogy nem múlik el egy-két nap alatt, mivel visszatérőben van a 2020-tól megismert koronavírusos szezon az életünkbe.

Az elmúlt két hétben magunk is megtapasztalhattuk, hogy a torokfájással, rekedtséggel, fejfájással, orrfolyással, majd napokig tartó lázzal, végtag- és hátfájdalmakkal, köhögéssel, illetve általános gyengeséggel járó fertőzés ugyan a jellegzetes, influenzaszerű tünetekkel bukkan fel, viszont az új mutánsok más, szokatlan állapotokat is előidézhetnek. Miután a megbetegedés kezdetén az otthon elvégezhető teszt eredményeiből hamar megbizonyosodtunk arról, hogy újra a Covid ütötte fel a fejét a családban, az iskolából, lakókörnyezetből jelzett, hasonló eseteket számba véve nem reprezentatív, ám annál életszerűbb felmérést végeztünk.

Ebből kiderült, hogy az omikron-mutánsok legújabb, őszi változatai a vakcinázottak és az oltásból korábban kimaradtak, illetve a gyerekek és a felnőttek körében is válogatás nélkül terjednek, és különböző erősségű megbetegedéseket okozva, elképesztő gyorsasággal csapnak le az áldozataikra.

Allergiás reakció a megszokott kezelésre

A megkérdezettek szubjektív beszámolói szerint az évente egyszer-kétszer előforduló megbetegedések rutinja mentén elsőként minden érintettnél átmeneti alapfelszereléssé vált a papír zsebkendőn, a C vitaminon és a felső légúti megbetegedésekre vény nélkül kapható gyógyszereken kívül az orrspray, a szopogatós tabletta és a lázmérő. Miután már nem okoznak akkora sokkot a koronavírusokkal kapcsolatban megjelenő hírek, ezúttal nem mindenki fordult rögtön orvoshoz, bár a gyerekek esetében kivétel nélkül minden megkérdezett szülő szakemberre bízta a pontos diagnózist és a szükséges kezelés menetét.

Figyelemre méltó, új tendencia, hogy a felnőtteknél nem minden esetben váltak be a tipikus házi praktikák.

Volt, aki azt jelezte, hogy a közismert, recept nélkül elérhető gyógyszerekre eddig szokatlan, allergiás tünetekkel (például szemszárazsággal, bőrviszketéssel, ödémásodással) reagált a szervezete, amely miatt végül a páciens mégis az orvosnál kötött ki. Akadt, aki emiatt a vártnál sokkal rosszabbul járt, mivel az allergiára kapott antihisztamin tablettán kívül mást nem szedhetett be a fertőzés leküzdése érdekében, így a sok alvás, a bőséges folyadék és a vitaminok közreműködésével egy hétnél-tíz napnál tovább tartott, és igen küzdelmes volt a felépülése.

Az általunk megkérdezett gyermek- és háziorvosok szerint nem meglepő, ha az eddig mutálódott, rengetegféle omikron-variáns, illetve a klasszikus felső légúti vírusok egymással keresztfertőzésbe kerülnek, és ily módon súlyosabban megélt, de az eddigi tapasztalatok szerint nem életveszélyes állapotokat idéznek elő.

Az óvatosság érdekében azonban minden esetben javasolják az orvosok az ágynyugalmat, a fertőtlenítést, illetve a házi teszt bizonyossága után a szakember által javasolt, valamennyi óvintézkedés fegyelmezett betartását.

Az Eris szelídebb, de a Pirola már okozhat meglepetést

A The Independent brit napilap is megírta a napokban, hogy az Erisnél is erősebb Covid-variáns, a szintén szélsebesen terjedő Pirola az Egyesült Királyságban aggodalmat vált ki a szakemberekben, mivel a becslések szerint 34 további mutációja létezik, és így – hiába a lakosság mostanáig kialakult ellenálló képessége – könnyebben kikerüli az immunválaszt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg hét, gyanús omikron-variánst tart megfigyelés alatt, és szeptember 10-ig az angoloknál már több mint százezer új Pirola-fertőzöttet regisztráltak – közülük többen kerültek kórházba, de halálesetet még nem okozott az új törzs. A Pirolát világszerte eddig 15 országban észlelték. Így például

Dániában,

Franciaországban,

az Egyesült Államokban,

Svédországban,

Thaiföldön,

Izraelben,

Spanyolországban,

Kanadában,

Portugáliában,

Ausztráliában,

Németországban,

Dél-Koreában,

Japánban.

Mint írják, az omikron öt leggyakoribb tünete az orrfolyás, a fejfájás, az enyhe vagy súlyos fáradtság, a tüsszentés és a torokfájás. Ezen kívül három további, eddig kevésbé általános tünetről számoltak be a betegek: ilyen a hasmenés, a szem irritáció és a bőrkiütések.

Bár a Pirola a vírusgenomban a többi, jelenleg keringő Covid-19 variánshoz képest több mutánst tartalmaz, az adatok egyelőre túl korlátozottak ahhoz, hogy az infektológusok határozott következtetéseket tudjanak levonni a hatásairól, azaz arról, hogy például milyen az átviteli képessége, vagy, hogy milyen az „immunszökési tulajdonsága”.

Az Egyesült Királyságban és világszerte is van bizonyos fokú, széles körben elterjedt közösségi átvitel, és azon dolgozunk, hogy megbizonyosodjunk ennek teljes mértékéről

– jelezte a lapnak Dr. Renu Bindra, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynökségének igazgatója, aki felhívta a figyelmet az ősszel megjelenő, frissített, koronavírus-elleni oltóanyagok felvételére.

Újra bevezetnék a maszkviselést Mivel főként a kisgyermekek és az idősek körében meredeken nő a koronavírusos esetek száma, Németországban már arról vitáznak a politikusok, hogy újra érdemes lehet kötelezővé tenni a maszkviselést, legalább a közintézményekben. A Német Orvosszövetség szerint ugyanakkor nem szükséges újra kötelezően maszkot viselni, hiszen normális, hogy a hideg évszakban megnő a légúti fertőzések száma, bár még előfordulhatnak feszült helyzetek az orvosi praxisokban. A vírusok elleni védekezésben a személyes felelősségnek sokkal több értelme van, mint a maszkkövetelmény újbóli bevezetésének – idézte az orvosokat az Augsburger Allgemeine . Az elmúlt két hétben Magyarországon is egyre több szakrendelőben és háziorvosnál elrendelték saját hatáskörben a járóbetegek kötelező maszkviselését. Korábban az osztrák Kurier pedig arról írt, hogy az EU megerősítette a WHO sárga oltási kártyájának digitalizálási tervét nem csak a Covid-19 vakcinák érintettségével, amelyet fontos lépésnek tartanak az esetleges további világjárványokra való felkészülésben.

Félelmetesen gyors, de nem durvább, mint az elődök

Egyelőre a nemzetközi és a hazai mérések alapján az Eris tűnik erőszakosabbnak, a megbetegedések többségét ez a verzió okozza, bár a Pirola is vendégeskedik már Magyarországon, ezért a megjelenését intenzíven vizsgálják.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legutóbbi adatai szerint nő a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben. Eddig emelkedést figyeltek meg a Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen.

Hihetetlenül gyorsan, az eddigieknél nagyobb tempóval terjednek az új koronavírus változatok Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint is, aki a napokban a Hír Tv-ben azt nyilatkozta: az eddigi kórházi tapasztalatok szerint az Eris nem veszélyesebb, mint az omikron korábbi variánsai.

Ez nagyon jó hír, mert nem emelkedik érdemben a kórházba kerülő fertőzöttek vagy a halálos áldozatok száma, bár ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ez így marad

– fogalmazott, hozzátéve, hogy akárcsak az influenzával, a koronavírussal kapcsolatban is nehéz jóslatokba bocsátkozni, de nagyon reméli, hogy a 2020-as vírusidőszak és az azzal járó korlátozások nem fognak visszatérni.

Egyelőre örüljünk annak, hogy az Eris terjed, hiszen úgy tűnik, hogy ebből nem lesz nagyobb járvány – húzta alá. Egyben megerősítette, hogy az omikronok nagyon gyorsan mutálódnak, ezen vírusvariánsok közül egyesek aggodalomra adnak okot, míg más változatokat csak figyelni kell, és a mostaniak is az utóbbi kategóriába tartoznak.

Egyelőre nem kell vakcináért rohanni

Mint azt a főorvos elmondta, a tünetek között a klasszikus torokfájás, a hőemelkedés, a láz, az orrfolyás, az izom- és ízületi fájdalom jelentkezik a fertőzötteknél, vagyis, a betegség hasonlít a hagyományos influenzához. Szavai szerint egyelőre nincs járvány, de fontos az egészségügy felkészülése az esetszámok további emelkedésére.

A felkészülésnek része az itthon bőven rendelkezésre álló, ismétlő oltások felvétele is. De van, aki ettől eltérő, egyéni módokon, például maszkviseléssel, fertőtlenítéssel, otthon maradással vigyáz magára, illetve arra, hogy ne terjedjen tovább a vírus

– jelezte.

A főorvos szerint úgy tűnik, hogy a korábban alkalmazott vakcinák felvétele is hatékonyan védhet az új Eris ellen, és ugyan más országokban hathatósabban szólítják fel a lakosságot az oltakozásra, itthon egyelőre főként azoknak javasolják az újabb szúrást, akik veszélyeztetettebbek, például vesepótló kezelésben részesülnek, daganatos betegek vagy idősek.

Fiatal, egészséges személyeknek a jelenlegi járványügyi helyzetben nem szükséges beoltatniuk magukat – hangsúlyozta Szlávik János.

Indiában fenyegetőbb, mint a Covid-19 A Nipah-vírust azért kapta fel a nemzetközi és már a hazai sajtó is, mert a The Indian Express múlt heti tudósítása szerint a délnyugat-indiai államban, Keralában – a 2018-as, pusztító járvány után – idén ősszel ismét feltűnően emelkedik a fertőzöttek száma, a denevérvírus okozta megbetegedésben már többen meghaltak. Mint azt az Indiai Orvosi Kutatási Tanács (ICMR) főigazgatója, Rajeev Bahl felidézte, a 2018-as járványhoz hasonlóan ezúttal is a kórházak járultak hozzá a vírus elterjedéséhez, mivel az oda bekerülő egy-egy fertőzött kezelése során több egészségügyi személy betegedett meg, és terjesztette tovább otthoni környezetében az egzotikus kórságot. Mint mondta, a Nipah-fertőzöttek halálozási aránya nagyon magas – 40 és 70 százalék közötti –, amely a 2-3 százalékos mortalitást okozó Covid-19- hez képest drasztikus. Jelezte, hogy Indiában jelenleg nagy erőfeszítéseket tesznek a járvány megfékezésére, bár megjegyezte, hogy még nem tudni, egyáltalán miért kerülnek elő újra a Nipah-os esetek Keralában. Ezzel együtt a közeljövőben további 20 adag, monoklonális antitestet fognak beszerezni Ausztráliából a vírusfertőzések mielőbbi, átfogó kezelésére.

A denevérek frászt hoztak a világra

Az infektológus nyilatkozatában előkerült egy újabb egzotikus, súlyos betegséggel járó „fantázianév” is. A főorvos említést tett arról, hogy a denevérek által terjesztett, emberekre és állatokra is veszélyes Nipah-vírus ugyan az elmúlt években több halálos járványt okozott már Ázsiában, főként Indiában, de a médiában manapság terjedő rémhírek ellenére Európában ez nem jelent komoly fenyegetést.

A Nipahtól nem kell félni, mert más típusú vírus, más a terjedése, mint az eredetileg Kínában felbukkant, majd az egész világon elterjedt koronavírusnak – mondta.