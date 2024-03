Az amerikai járványügyi hivatal új ajánlása szerint nincs szükség az öt napig tartó izolálásra COVID-19 fertőzés esetében, ehelyett azt javasolja, hogy az emberek térjenek vissza a szokásos tevékenységhez, amennyiben a tünetek enyhülnek, és legalább 24 órán keresztül lázmentesek. Az irányelveket 2021 decembere óta nem frissítették, amikor is a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 10 napról 5 napra csökkentette a tünetmentes amerikaiaknak ajánlott elkülönítés idejét – írta meg a Reuters.

A CDC most azért frissíti az ajánlásokat, mert az Egyesült Államokban sokkal kevesebb kórházi kezelést és halálesetet tapasztalnak a COVID-19 miatt, mint eddig, és minden eddiginél több eszköz áll rendelkezésre az influenza, a COVID és az RSV leküzdésére

– áll a hivatal közleményében.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy ha az emberek visszatérnek a szokásos tevékenységükhöz, előzzék meg, hogy esetleg tovább fertőzzenek, tartsák a távolságot a többiektől a következő öt napban. Az ügynökség ajánlásaiban felhívja a figyelmet a óvintézkedések fontosságára a súlyos betegségekre leginkább kitett személyek, köztük a 65 év felettiek és a legyengült immunrendszerű emberek védelme érdekében.

A CDC adatai szerint az Egyesült Államokban a COVID-19 megbetegedések csaknem 92,3 százalékát – a szombatig zárult két hétre – az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott JN.1 alváltozata okozta.

Egy friss kutatás szerint, aki két különböző karjába kapta az első, majd az azt követő emlékeztető-oltást, tovább marad immunis a Covid ellen. A The Journal of Clinical Investigation folyóiratban megjelentetett tanulmány azt írja, hogy 950 felnőtt részvételével vizsgálta a Pfizer-BioNTech Covid-19 vakcinát. A pácienseket két csoportra osztották, az egyikben olyanok voltak, akik a járvány során mindkét oltást ugyanabba a karjukba kapták, a másik csoportba pedig azokat tették, akik ellentétes karjukba kapták a vakcinát. Erről itt olvashat többet >>>

Az ügynökség frissítette COVID-oltásokkal kapcsolatos javaslatát is, eszerint, mint második éves oltást a 65 éves és idősebb felnőttek számára ajánlja.

A CDC becslései szerint az Egyesült Államokban a felnőttek körülbelül 22 százaléka kapott a 2023–2024-es oltási szezonra emlékeztető COVID-oltást, beleértve a 65 éves vagy idősebbek közel 42 százalékát.