Vlagyimir Putyin szerint Joe Biden azért tett a személyét sértő kijelentést, mert ő Oroszország számára előnyösebbnek nevezte, ha Biden marad az Egyesült Államok elnöke. Az amerikai elnök sértő szavai szerinte csak megerősítik az ő igazát.

„Mi ugye nemrég beszéltünk, és akkor ön azt kérdezte tőlem, hogy kit részesítenénk előnyben az Egyesült Államok jövendőbeli elnökeként. Azt mondtam, bármelyik elnökkel készek vagyunk dolgozni, de úgy vélem, számunkra, Oroszország számára Biden előnyösebb lenne. És abból ítélve, amit ő mondott rám, teljesen igazam volt, mert ez volt a megfelelő reakció arra, amit mondtam” – felelt Putyin mosolyogva egy orosz újságíró kérdésére. Az orosz vezető hangsúlyozta, hogy Joe Biden nem mondhatta azt neki, hogy

Vologya ügyes vagy, köszönöm, sokat segítettél!

„Értjük, hogy mi zajlik ott belpolitikai szempontból, és a reakció teljesen helyénvaló, ez pedig azt jelenti, hogy igazam volt” – tette hozzá az orosz államfő.

Moszkvának jobban fekszik Biden

Vlagyimir Putyin felhívta a figyelmet arra is, hogy Joe Bidenről és elődjéről, Donald Trumpról tett kijelentéseit az orosz, nem pedig az amerikai hallgatóságnak szánta. „Ön orosz újságíró, és ezért is kérdezte meg, hogy ki az előnyösebb számunkra. Mint ahogy már akkor is mondtam, most is megismételhetem: Biden.”

Az amerikai elnök egy szerdai San Franciscó-i adománygyűjtő kampányrendezvényen az Egyesült Államokat szerinte fenyegető nukleáris veszélyről szólva „őrült kurafinak” nevezte Putyint.