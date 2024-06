Csaknem 30 kilométeren keresztül rekordszéles lehet a németországi A5-ös autópálya egy hosszú pereskedés után nyilvánosságra hozott megvalósíthatósági tanulmány alapján, amely szerint

irányonként 10 sáv nélkül nem lehet kezelni az évtized végére várható forgalomterhelést.

Az A5 és az A3 kereszteződésénél fekvő szakasz már most is Németország egyik legforgalmasabb útvonala, helyenként hat, illetve nyolc sávon áramlanak rajta a járművek Frankfurt, a metropolisz vonzáskörzete és a repülőtér –- Európa egyik legnagyobb légikikötője – között.

A Ruhr-vidéki egyetem közlekedéstudományi szakértői által készített elemzés szerint 29 kilométeren kell irányonként 10-10 sávot kiépíteni, hogy ne legyen állandóan torlódás, dugó, hanem folyamatosan haladjon a 2030-ra várhatóan napi 200 ezresre bővülő kocsisor.

A nagyszabású fejlesztéshez házakat, kerteket, természetes élőhelyeket kellene felszámolni, és a zajterhelés is jelentősen növekedne, holott a környékbeliek már most is nehezen viselik az állandó lármát.

A terv bírálói által Los Angeles Highway-nek nevezett projekt egyebek mellett a környék ivóvízbázisát és egy madárvédelmi területet is veszélyeztetne.

A kritikusok szerint az autópálya-bővítésre szánt 1,1 milliárd eurót inkább a közösségi közlekedés fejlesztésére kellene fordítani, ami forgalomcsillapító hatással járna, és nem lenne szükség Németországban egyedülállóan széles sztrádára.

Azonban a Hessen tartományi kormány vezető ereje, a hagyományosan autópárti CDU egyelőre ragaszkodik a bővítéshez – írta a Spiegel német hírmagazin.