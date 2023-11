A kampányában gazdasági sokkterápiát ígérő, 53 éves, közgazdászként végzett, a politikába kívülről érkező Milei győzelmét helyszíni beszámolók szerint tűzijátékokkal és utcai zenével ünnepelték támogatói Buenos Airesben.

A győztesnek máris a gratulált a többi között Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök is, jóllehet Milei korábban bírálta Brazíliát és Kínát, kiemelve, hogy nem fog kommunistákkal üzletelni és azt ígérte, szorosabbra fűzi hazája kapcsolatait az Egyesült Államokkal. Győzelmi beszédében Milei az inflációt, a szegénységet és a munkanélküliséget nevezte meg az országra váró legfontosabb kihívásoknak, leszögezve:

nincs helye a langyos félmegoldásoknak.

A mások által radikális libertariánusnak tartott, magát anarcho-kapitalistának nevező Milei, aki a gyűléseken láncfűrésszel szokta jelképezni tervezett megszorításait, az állami cégek privatizálását, valamint az egészségügy és az oktatás területén végrehajtandó változtatásokat hangoztatta. Tervei között említette az egészségügyi és az oktatási tárca megszüntetését is.

Támogatói úgy vélik, Milei az egyetlen, aki képes leváltani a politikai kasztot, ahogy az újonnan megválasztott elnök a fősodor politikusait nevezi, és véget vetni a Dél-Amerika második legnagyobb gazdaságát sújtó válság éveinek.