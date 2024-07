A hatóságok szerint az eset mintegy 280 kilométerre délre történt a fővárostól, Colombótól.

Videófelvételeken látni lehetett, hogy egy állatgondozó a felvonuláson igyekszik a nyugtalan ormányost ellenőrzés alatt tartani azzal, hogy meghúzta az állat farkát.

Próbálkozása azonban visszafelé sült el, és az állat a tömegbe rontott.

A sérülteket kórházba kellett szállítani, de már kiengedték őket - tudatta a rendőrség.

