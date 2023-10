Értékálló, személyre szabható és modern, mégis számos előítélet él a hazai ingatlanvásárlók fejében a könnyűszerkezetes házakkal kapcsolatban. A magyar piacon az egyik leggyakoribb tévhit a gyenge struktúrával, valamint az épület tartósságával kapcsolatos, pedig a Nyugat-Európában jóval elfogadottabbnak tartott és ezáltal elterjedtebb építési forma mára olyannyira kedvelt lett, hogy az északi országokban a középületek (óvodák, iskolák, kultúrházak) egy része is masszív, tömör faszerkezetből épül.

„Értékesítőink tapasztalatai alapján

Magyarországon még mindig sokan gondolják úgy, hogy ezek az ingatlanok nem rendelkeznek 20-30 évnél hosszabb élettartammal,

ezért az ingatlankeresés során számításba sem veszik őket. Holott, ha az aktuális szabályozásoknak megfelelően, precíz munkával, hozzáértéssel és minőségi alapanyagok felhasználásával épülnek, akár több száz évig is képesek megőrizni eredeti formájukat” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A könnyűszerkezetes házak egyik legfontosabb előnye a téglaépítésűekkel szemben a könnyű alakíthatóság. A fő, terhet tartó falak kívülre esnek, ezáltal a lakás belső felosztása akár utólag is az egyedi igények alapján személyre szabható. A különálló konyha és nappali összevonása amerikai stílusú nappalivá,vagy például a gyerekszoba méretének növelése ezeknél a házszerkezeteknél rugalmasan megoldható, ezáltal kiválóan alkalmazkodik a családok változó élethelyzeteihez.

Több generáció együttélésére is alkalmasak ezek az ingatlanok, hiszen – bár nincsenek a régi idők téglaépítésű házainál megszokott robosztus válaszfalak – egy jó minőségű, megfelelő alapanyagból kivitelezett burkolással a hő-, valamint hangszigetelés is könnyen javítható, ráadásul a vékony keresztmetszetű falszerkezetnek köszönhetően az ingatlan nettó alapterülete is nagyobb.

Energetikai szempontból is jól teljesítenek a könnyűszerkezetes házak, hiszen a szakértelemmel kiválasztott szigetelőanyagoknak köszönhetően jóval alacsonyabb fenntartási költségekkel számolhatnak a tulajdonosok.

Az alacsony rezsi, valamint a gyors felfűtési idő a környezettudatos működtetést is lehetővé teszi, hiszen ezáltal jelentős energiamennyiség takarítható meg.

Napjainkban már lehetőség van arra, hogy a szigetelés során teljes mértékben természetes, újrahasznosítható, valamint a környezetre és az egészségre káros összetevőktől mentes alapanyagokat használjanak fel. Erre jó példa a Thermofloc, vagy a fagyapot lemez szigetelés, amelyek jobb szigetelő értékeket képesek elérni, mint a hagyományos anyagokból készült burkolatok.

Azok az érdeklődők, akik nyitottak az újra és szívesen adnak esélyt a könnyűszerkezetes otthonoknak, viszonylag szűk palettáról választhatnak. Az ingatlanközvetítő aktuális lakóingatlan-kínálatának többsége, 66%-a családi ház kategóriába tartozik, azon belül zömében, 71 százalékban téglaépítésű ingatlanok közül válogathatnak az ügyfelek. Az elérhető otthonok csekély, mindössze 4 százaléka tartozik a könnyűszerkezetes falazattal rendelkező házak közé. Ezek között az ingatlanok között megtalálhatóak országszerte a zártkertes övezetekben épült, kisebb-nagyobb alapterületű hétvégi házaktól kezdve a használt vagy éppen újépítésű, városi családi házakon át, egészen a luxusminőségben készült balatoni nyaralókig vagy a panorámás, természetközeli és ultramodern ökoházakig.

Négyzetméterárak tekintetében a jó, illetve afeletti minőségi besorolást kapott házak között 200 ezer forintos négyzetméter ár alatt, már 170 ezer Ft/m2-től kapható belterületi, könnyűszerkezetes ház Debrecenben.

Az ingatlanközvetítő adatbázisában szereplő legmagasabb négyzetméteráron kínált könnyűszerkezetes ház pedig egy, a főváros keresett agglomerációs szektorának egyik csendes, természetközeli településén épült ökoház, amelyért 2,3 millió forintnál is többet kér négyzetméterenként a jelenlegi tulajdonosa. A lakóházak között hirdetési ár szempontjából is rekordernek számító, 137 négyzetméter alapterületű, modern és energiahatékony ingatlan ára 320 millió forint. Ennél magasabb vételárat közel 400 millió forintot kér a tulajdonos szintén egy budapesti agglomerációs településen található 8 szobás, kétgenerációs házért, amely átlagos családok számára kevésbé, inkább munkásszállónak ideális.

„A téglaépítésűek esetében főként a lokáció, a méret és az állapot befolyásolja az ingatlanárakat, azonban a könnyűszerkezetes épületek esetében nem mindegy az sem, hogy milyen technológia alkalmazásával építették fel a szerkezetet” – hívta fel a figyelmet a szakértő. Időtálló megoldás lehet például a szibériai vörösfenyő párosítása a rétegelt-ragasztott tetővel, hiszen a vörösfenyő tömör jellegéből adódóan magas stabilitást biztosít és könnyen megmunkálható. A rétegelt fajta tetőszerkezet nagy teherbírásával, tartós szerkezetével és nem utolsó sorban kellemes esztétikájával pedig még inkább hozzásegít egy modern és időtálló otthon megvalósításához.