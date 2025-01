Az eddig ismert Otthonfelújítási Programot (OFP) január 17-ével felfüggesztik, helyette az érdeklődők az „Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához” (KEHOP Plusz) című felhívásra pályázhatnak. A legfőbb különbségek a jelenlegi és a január 20-tól hatályos Otthonfelújítási Program 2025 között:

Míg a jelenlegi OFP egy országos pályázat, addig az új felhívás két pályázati kiírással külön kezeli a budapesti és a Budapesten kívüli ingatlanokat.

Az OFP feltétele, hogy a korszerűsítendő ingatlan 2024. július 1. előtt már a kölcsön igénylőjének vagy a közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye kell, hogy legyen, míg az Otthonfelújítási Program 2025 esetében 2024. december 19. az a dátum, amikor állandó lakcím kell, hogy legyen az ingatlan – vagy ha folyamatban van a vásárlás, akkor december 19. előtt aláírt adásvételi szerződés szükséges.

Vagyis, akik tavaly július 1. és december 19. között vásároltak ingatlant és korszerűsítést szeretnének, azok előtt is megnyílik most ez a lehetőség! Továbbá míg az OFP-t 1990. december 31. előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítése kapcsán lehetett igényelni, az új felhívások esetében ez a dátum már 2007. január 1. Tehát ez a lehetőség is jócskán, 16 évvel kibővült

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Vidéki programok, zöldek és Szép-kártya

A Magyar Államkincstárnál már igényelhető a Vidéki Otthonfelújítási Program keretéből a legfeljebb 3 milliós vissza nem térítendő állami támogatás és a bankoktól 2025. február 1-től a kamattámogatással érintett, legfeljebb 6 milliós kölcsön is, egészen 2026. június 30-ig.

A Vidéki Otthonfelújítási Program az 5 ezer lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában.

Az új Otthonfelújítási program keretében azokat a családi házakat is lehet korszerűsíteni, amiknek az adásvételi szerződése 2024. december 19-ig már megszületett, beköltözni viszont elegendő később, a beruházás végéig.

Ha valaki már megtette a pályázati előkészületeket a régi OFP szerint, akkor az elkészült energiatanúsítványokat minimális adminisztratív változással együtt az új OFP esetében is fel lehet használni. A Vidéki Otthonfelújítási Program pedig a Falusi CSOK által érintett településeken is elérhető, ami megkönnyíti a házvásárlást, hiszen ezt követően sok esetben szükség lehet némi felújításra is.

Az MNB döntése értelmében 2025. január 1-jétől a zöld, energiahatékony ingatlanvásárlások és az energiamegtakarítási célú felújítási kölcsönök esetében elegendő 10 százalékos önerő felmutatása a hitel felvételéhez, illetve a jövedelem 60 százaléka is fordítható hiteltörlesztése zöld hitelcél esetén 600 ezer forintos nettó havi jövedelem alatt is.

Az önkéntes pénztári törvény módosítása szerint a nyugdíjpénztári tagok 2025-ben egyebek közt lakáshiteltörlesztésre, lakás- és telekvásárlásra, lakásfelújításra és bővítésre is fordíthatják a 2024. szeptember 30-ig egyéni számlájukra befizetett megtakarításaikat. Január 1-jétől pedig hatályba lépett az a rendelet, miszerint a SZÉP-kártyán lévő összeg 50 százaléka az alábbi lakásfelújítási tételekre is felhasználható.