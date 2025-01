Január elsejétől már lakásfelújításra is felhasználhatják a SZÉP kártya tulajdonosok az egyenlegük felét. Az OTP és az MBH Bank még karácsony előtt elindított ennek kapcsán a szerződéskötési lehetőséget a kereskedőkkel, de már a K&H-hoz is folyamatosan érkeznek be az új szerződések.

Az elfogadóhelyek között van egyebek mellett az OBI, a Diego és az RS Bútor is, de szép számmal van már a SZÉP kártya elfogadóhelyek között vidéki és fővárosi kiskereskedő is. Az OTP-vel például egy hét alatt közel 50 kereskedő szerződött – írja a Bank360.hu.

A jogszabály értelmében a 2025. január 1-jén fennálló, valamint az ezen felül idén beérkező juttatások felét lehet felhasználni lakásfelújításra a SZÉP kártya birtokosoknak. Felújítási munkára nem lehet felhasználni az egyenleget, ugyanakkor nagyon tág határok között lehet termékeket vásárolni belőle, a jogszabály szerint az alábbi kereskedelmi tevékenységet folytató boltok fogadhatják el a kártyát 2025-ben:

vasáru-, építőanyag-, festék-, üveg-kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.52., kivéve a szaunák, úszó- és masszázsmedencék kiskereskedelmét),

bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.55-ből a bútorok, világítástechnikai eszközök értékesítése),

iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.12., kivéve ruházati cikkek, kozmetikumok, ékszerek, játékok, sportcikkek),

szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelem (TEÁOR’25 47.53-ból a fal- és padlóburkolatok kiskereskedelme)





A lap szakértői szerint a vásárlási lehetőség vonzó, emiatt nem lesz egyszerű betartani a vásárlóknak a korlátokat, és emiatt erősen kérdéses is, hogy a kereskedők és a kártyakibocsátók hogyan oldják meg azt technikailag, hogy az ügyfelek ténylegesen csak a jogszabályban megengedett árukat vásárolhassák meg, továbbá, hogy az egyenlegük felénél ne költsenek többet.

Az OTP Bank ennek kapcsán leszögezte, hogy a szabályok betartása a munkavállaló felelőssége, ők nem fogják ellenőrizni vagy technikailag korlátoznak, hogy a költéseik meghaladták-e a jogszabályban rögzítetteket. Létrehoznak ugyanakkor a következő hetekben egy felületet, ahol nyomon követhetik költéseiket.

Az MBH Bank a lapnak azt válaszolta, az ő kártyabirtokosaik egy külön PIN-kód megadásával férhetnek hozza az otthonfelújítási kerethez, az azonban már a kereskedő és a vásárló felelőssége, hogy olyan terméket vásárol-e, ami megfelel a jogszabályoknak. A K&H szintén teljes egészében az ügyfeleire és a kereskedőkre bízza a jogszabály betartásának felügyeletét.