A közlekedési szakember a vasárnapi vonatbalesetet követően Facebook-bejegyzésben tette közzé véleményét, amelyben élesen kritizálta Lázár János közlekedési miniszter tevékenységét.

Mint Vitézy írta, senki nem tudhatja még, hogy mi történt pontosan a Keletiben, és mi okozta a kolozsvári InterCity kisiklását. "Az viszont biztos, hogy sokkal nagyobb baj is lehetett volna ebből, ha a két vonat össze is ütközik a kisiklás következtében - ez nem perceken, hanem csak másodperceken múlt. Az biztos, hogy itt most a cinikusan vigyorogva másokra mutogatás, beszólogatás és a klímaváltozásra hivatkozás kevés lesz."



Szerinte ami a pontos körülmények ismerete nélkül is biztos, az az, hogy

mindhárom budapesti fejpályaudvar és az oda vezető vasúti infrastruktúra rémes állapotban van.

A Keletiben számos váltón már csak 20 km/h a megengedett sebesség az állapotromlás miatt, a Nyugati biztosítóberendezéséről jobb, ha nem is beszélünk.

Ezért is született két éve a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia és abból számos beruházás terve.

Megfogalmazása szerint

Lázár János a rengeteg már elvégzett munka ellenére az összes előkészítés alatt álló budapesti vasúti beruházást leállította, a Keleti pályaudvarra vezető szakaszok felújításának tervezését pedig a már megszerzett uniós pénzek ellenére visszamondta.

Vitézy arra is kitért, hogy a balesetről készült képeken jól láthatók az InterCitybe sorolt piros csíkos, 52-54 éves fapados, klíma nélküli személykocsik. Ezek nem oda valók, szégyen, hogy feláras távolsági vonatban ezek járnak.

Utalt arra, hogy egy teljesen új InterCity-flotta beszerzéséről a kormány 2022 nyarán döntött, a folyamatot elindították,

aztán jött Lázár János, és egyik első miniszteri lépésével visszavonta ezt is, az új mozdonyok beszerzésével együtt - hogy aztán azóta se történjen semmi ezügyben, immár két éve.

„Arról pedig ne is beszéljünk, mennyire nem megy egy ilyen súlyú zavar kezelése, az utasok megfelelő tájékoztatása – sajnos ez sem új keletű probléma” - tette hozzá.

Szóval bár a baleset okait nem tudjuk, de akár a pálya, akár a jármű meghibásodása okozta a kisiklást, bőven van nemcsak elvont politikai, de közvetlen döntéshozói felelőssége is a közlekedési miniszternek – hiszen nem enyhítette, hanem minden lépésével csak mélyítette a magyar vasút egyre súlyosabb válságát az elmúlt időszakban

- összegezte véleményét Vitézy Dávid.