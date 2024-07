Egy város élhetősége természetesen erősen szubjektív megítélés alá esik, ugyanakkor a The Economist globális élhetőségi indexe mégiscsak megpróbált e téren valamiféle mércét felállítani.

A világ legélhetőbb városainak rangsorolásakor pontozták többek között a stabilitást, a kultúrát, a környezetet, az oktatást, az infrastruktúrát és az egészségügyet. A stabilitásnál például figyelembe vették a terrorveszélyt vagy a lakossági sztrájkokat, az oktatás és az egészségügy területén pedig vizsgálták a szolgáltatások elérhetőségét és színvonalát, továbbá az infrastruktúra esetében a tömegközlekedést és az utak állapotát értékelték – írja az Euronews.

A rangsorban idén 30 nyugat-európai város szerepel, amelyek a maximális 100-ból 92-es átlagpontszámot értek el. A The Economist indexében az is kirajzolódik, hogy Kelet-Európa „élhetőség” szempontjából egyre felzárkózik Nyugat-Európához, amely utóbbi változatlanul a világ jelenleg is legélhetőbb régiója.

A friss rangsor legtöbbet előre lépő szereplői közt szerepel Budapest: a magyar főváros 92 kapott pontjával idénre hét helyet is javítva a 32. helyre lépett előre, megelőzve egyebek mellett Belgrádot, Bukarestet és Dublint.

A legnagyobb visszaesést Tel-Aviv könyvelhette el, amely a 92. helyről a 112. helyre esett vissza: pontszámait a Gázai övezetben zajló harcok hatására a stabilitási mutató vetette jócskán vissza.

Nézzük is a lista első 10 helyezettjét!

9. Auckland, Új-Zealand

9. Osaka, Japán

7. Sydney, Ausztrália

7. Vancouver, Kanada

5. Genf, Svájc

5. Calgary, Kanada

4. Melbourne, Ausztrália

3. Zürich, Svájc

2. Koppenhága, Dánia

1. Bécs, Ausztria