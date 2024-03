Az ENSZ Turisztikai Világszervezete szerint idén a turizmus világszerte visszaemelkedik a járvány előtti szintekre, sőt, újabb rekordokat produkálhat. A Turisztikai Világszervezet, az UNWTO úgy számolt: tavaly a turisták száma elérte a covid előtti forgalom 88 százalékát, amiben nagy szerepe volt Kína újranyitásának. A további növekedés annak ellenére következhet be, hogy az Európában és a Közel-Keleten zajló háborús konfliktus, és a példátlan számú választás az idén olyan országokban zajlik, ahol az utazás nagymértékben hozzájárul a gazdasághoz – mutat rá a Forbes . Az utazási piac tehát zsúfolt lesz, de kiszámíthatatlan is, ezért a szakértők szerint érdemes kilépni a komfortzónából, és az eddigi nyaralási szokásokhoz képest más időszakokban tervezni a külföldi utakat. Például a Washington Post szerint a toplistás Róma tipikusan tavaszi úti cél, az árak tekintetében az örök várost még a nyári forróság beköszönte előtt kifizetődő felkeresni. Isztambul is népszerű, a legtöbben júliusban és augusztusban látogatják, ezért a koraőszi törökországi út ideálisabb lehet azoknak, akik kerülnék a tömeget. Ahogy New Yorkban, úgy Párizsban is kevesebbet kell fizetni a szállásért április végéig, illetve szeptembertől, míg Tokióba az elemzők szerint április és május között érdemes elutazni. Aki viszont idén is nyáron menne külföldre, néhány héten belül már gondoskodjon a foglalásról, hogy biztosan jó ár/érték arányú szolgáltatásokhoz jusson – hívták fel a figyelmet.