Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

A nőkre az eddigieknél jobban kell fókuszálniuk a rendezvényszervezőknek, szállodatulajdonosoknak, de még az éttermeknek is, ha azt akarják, hogy az eddigieknél is több turista jöjjön a régióba – nyilatkozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) alelnöke. Léteznek olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy a családok 75-80 százalékában a nők gyűjtik be az információkat az utazási lehetőségekről.

A férfiak jelentős része bevallotta a kutatásban, hogy szerintük párjuk tüzetesebben átnézi a lehetőségeket és ezért gyakran jobb ajánlatokat képesek találni, mint ők maguk. Ezt bizonyítja az a 12, 8 milliós szállodai webhely munkamenetet vizsgáló felmérés is, amely arra világít rá, hogy az oldalakat látogatók majdnem 70 százaléka nő – írja a hirbalaton.hu.

Ugyanakkor a végleges szállodai foglalásokban nincs ekkora különbség a nemek között.

A kutatók ebből azt a következtetést vonták le, hogy a nők több szálloda ajánlatát tekintik meg végleges foglalás előtt, a férfiak pedig kevésbé körültekintően foglalnak szállást. Más kutatások arra is rávilágítanak, hogy hogy a nők jobban érdeklődnek a helyi kultúra iránt, ők szívesen fedeznek fel olyan lehetőségeket, amelyek eredetileg nem szerepeltek az útitervben. A férfiak inkább célirányosan utaznak, számukra jóval fontosabb a felfedezési lehetőségnél az, hogy a szálláshoz közel legyenek azok a nevezetességek, amelyeket megkívánnak tekinteni.

Tele van a Balaton női energiával.

Mint azt Fekete Tamás elmondta: a tavaszi Nyitott Balaton akció keretében, azoknak az eseményeknek a kommunikációját is szeretnék majd segíteni, amelyek inkább a nőket érdekelhetik, vagy az olyan párokat, családokat, akik még nem döntötték el, hogy hol fogják tölteni a húsvétot.

Őket olyan információkkal szeretnék inspirálni, amelyekkel a Balatont választják majd úti célul. Ilyen események például azok a joga táborok, elvonulások, amelyek festői balatoni környezetben valósulnak meg. Hasonló szempontok miatt segítik majd azoknak a kulináris eseményeknek és sporteseményeknek a kommunikációját, amelyek a kisgyermekes családoknak kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A szövetség tapasztalata szerint, az ilyen típusú események meglátogatásáról is többségében nők döntenek, ha utazik a család – jegyezte meg a BTSZ alelnöke.

Éskovács Péter, a BTSZ tanácsadója az elmondottakhoz hozzátette: a nemzetközi turisztikai szervezet, az UNWTO adatai szerint a nők és turizmus kapcsolatával már csak azért is foglalkozni kell, mert a világ legtöbb régiójában a nők alkotják a turisztikai munkaerő többségét, ennek ellenére még mindig a nők általában alacsonyabb fizetésű és alacsonyabb státuszú munkahelyekre koncentrálódnak a turizmusban.

A 2024-es nemzetközi nőnap alkalmából az ENSZ turizmusért felelős szakemberei, a világ különböző régióiban webinárium-sorozatot szervezetek, melynek hivatalos témája a „ Befektetés a nőkbe: a fejlődés felgyorsítása ” címet viselte. A Balatoni Turizmus Szövetség ezeknek a webináriumoknak a tapasztalatait is megszeretné majd osztani a szakmai közönséggel.