Mihály Attilától, a Trans-Sped légi, tengeri és vasúti szállítmányozás osztályvezetőjétől megtudhatjuk, mi tapasztalható jelenleg a piacon és mi várható a következő hónapokban. Nem szokatlan a logisztikai iparág számára, hogy időről időre valamilyen nagyobb mértékű változás tapasztalható, mely jelentősen megváltoztatja a napi munkarendet. Így van ez a légi és tengeri szállítmányozás területén is, hiszen van, hogy hetente változnak a szállítási feltételek, árazások és lehetőségek.

Az elmúlt 3 év során többször is kaotikus és kiszámíthatatlan helyzetbe kerültek azok, akik tengerentúlról rendelték meg áruikat. A szállítási árak a többszörösére növekedtek, megduplázódtak a szállítási idők és nem várt lezárások, valamint munkaerőhiány akadályozta a megfelelő időben történő szállítást. A cégeknek cselekedni kellett.

A Covid mindent megváltoztatott

„2020 tavaszán kezdődött minden. Az addigi szállítási kondíciók teljesen megváltoztak és a gyártó, valamint értékesítő cégeknek azonnal cselekedni kellett. Feladatuk volt egyrészt pótolni a késések miatt hiányzó árumennyiséget, valamint a megváltozott vásárlói igényeket sem volt egyszerű kezelni. Emiatt számos gyártó és értékesítő cég dolgozta át stratégiáját. Az évek alatt népszerűvé vált és jól működő »just in time« termelési rendszer hetek alatt vált a termelés akadályává” – emlékezett vissza Mihály Attila.

A bizonytalan menetrendek miatt sok cég igyekezett megnövelni árukészleteit, és a folyamatos árurendelés helyett raktárakat épített, árut halmozott fel. Akinek lehetősége volt, áruit közelebbi helyről beszerezni még ha költségigényesebb is volt, inkább onnan szállíttatta be. A tavalyi év második felére a világgazdaság folyamatai a legnagyobb volument szállító ágazatban, a tengeri szállításban jelentős igénycsökkenéshez vezettek. Ennek is köszönhetően lassan a menetrendek normalizálódtak, s az árak is jelentősen kedvezőbbek lettek.

Megéri újra tengerentúlról rendelni?

A válasz egyértelműen igen! Az elmúlt hónapokban a szállítási árak és idők tekintetében nagymértékű javulás tapasztalható. A válság időszakában a tengeri szállításnál tapasztalt 15-20 ezer dollár konténerenkénti ár lecsökkent 4-5000 dollárra, a légi szállításnál a 3 évvel ezelőtti 15-17 dollár kilogrammonkénti ár helyett ma már csak körülbelül 3-4 dollár kilogrammonkénti ár tapasztalható.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy nincsenek nehézségek, hiszen ilyen távolságoknál mindig lehetnek olyan tényezők – emberi vagy természeti –, ami megzavarhatja a normális működést. A nagy távolságú szállítások két fő típusa a légi, illetve tengeri problémái is eltérőek lehetnek. A légiszállításban a csúcsévnek számító 2019-es szintet megközelítő légiforgalomnak köszönhetően, már fennakadások nélkül, elérhető díjakon tudunk fuvarokat lebonyolítani.

A tengeri szállításban érdekes módon már nem a hajózási szakaszokon, hanem az ún. elő vagy utófutásnál (ez a magyar telephely és a kikötő közötti utat jelenti) vannak fennakadások. Előfordultak kikötői leállások, kiszolgálási nehézségek, de komoly késések voltak a konténereket Budapestre továbbító vasúti közlekedésben is.

A szakaszos pályafelújítások miatt a nyári időszakban akár több napot is várni kellett arra, hogy a kikötőkből a rendelt áruk eljussanak a megfelelő telephelyekre, ez pedig ismét bosszúságot okozott a megrendelőknek. De szerencsére az előrejelzések azt mutatják, hogy szeptemberben a munkálatok véget érnek és zökkenőmentesebb lesz a szárazföldi szállítmányozás folyamata is.

Mi várható a karácsonyi időszakban?

A szállítási árak és idők a válság, vagyis a koronavírus-járvány előtti értékekre normalizálódtak, így ismét elfogadható feltételek tapasztalhatóak a piacon. Emiatt már jóval biztonságosabban lehet tervezni a rendelt áruk beérkezési idejével, kézhez vételével.

Azonban a Trans-Sped szakértője mindenkit arra figyelmeztet, ne várjunk sokáig a karácsonyi rendelésekkel! Az elmúlt napokban több útvonalon tapasztalható jelentősebb áremelkedés a „csúcsszezon” beindulását jelzi, ami komolyan befolyásolhatja szállításaink idejét és költségeit.

Az őszi akciók és a novembertől nagymértékben növekvő kereslet miatt érdemes mielőbb elindítani rendeléseinket, hiszen így elkerülhetjük a mindenki által legkevésbé várt hírt: nem érkezik meg a csomag időben!