A SARS CoV-2 itt marad velünk és kénytelenek vagyunk együtt élni vele, mondta Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója, az IME egészségügyi konferencián.

Kétféle stratégia van, az egyik, hogy megtanulunk együtt élni a vírussal, lesznek, akik többször is megfertőződnek majd vele, a másik lehetőség a kockázatcsökkentés vagyis az emlékeztető oltás és így az egészségügyi ellátórendszernek, a kórházaknak kisebb beteg teherrel kell majd megbirkóznia.

Gyengül a lakosság védettsége



Jelenleg mivel senki nem kontrollálja ezért nem tudjuk, hogy pontosan hány koronavírusos van Magyarországon - tette hozzá a szakember.

Az economx.hu-n a napokban írtunk arról, hogy egyre többen viselnek újra szájmaszkot, telítődnek a háziorvosi rendelők várótermei, mivel rákapcsolt az őszi vírusszezon.

Az biztos, hogy nagyon változékony a vírus, most az XBB.1.5 omikron alvariáns jellemző Magyarországon is. A szakemberek azt sem tudják pontosan, hogy mekkora a természetes átvészeltsége a koronavírus-járványnak, hiszen mindenki fogékonysága egyéni. Van, aki észre sem vette, hogy megfertőződött a covid-19 vírussal és van olyan is, akit nagyon ledöntött a lábáról. Emellett a védőoltásokkal megszerzett védelem is egyénenként különböző.

Oroszi Beatrix azt is hangsúlyozta, jelenleg egyes háziorvosoknál végeznek kutatást, hogy hogyan néz ki a lakosság védelme. Az úgynevezett védőoltás eredményesség mérésben kétezren vettek részt, közülük 355-en covidosak is voltak. Kiemelte: a 18-59 korosztálynak az immunitása réges-rég elveszett.

A 60 felettiek védettségének becsült értéke 56,5 százalék körüli.

Ha valaki fertőzött volt és védőoltásban is részesült az magasabb védettségben bízhat. De azt hangsúlyozta, aki egy éven túl kapott utoljára emlékeztető covid elleni oltást, annak már egy újabb védőoltás ajánlott.

Az immunitás a fertőzés után rövid ideig tart, aki arra számít, hogy oltatlanul védettsége lesz az rossz lóra tesz

– emelte ki Oroszi Beatrix.

Vannak már új oltások



Az Európai Bizottság múlt héten engedélyezte a BioNTech-Pfizer gyógyszergyárak által kifejlesztett koronavírus elleni Comirnaty nevű vakcina európai uniós alkalmazását. Comirnaty XBB.1.5-re módosított oltóanyag beadása felnőttek, gyermekek és 6 hónapnál idősebb csecsemők számára ajánlják. És szintén megkapta a Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyét a Moderna által kifejlesztett Spikevax XBB.1.5 nevű, koronavírus elleni oltás is.