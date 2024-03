Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Európa első tíz legnagyobb fuvarozó vállalata most a Waberer’s és szeretnének 2027-re a közép- és kelet-európai régió első számú komplex logisztikai szolgáltatójává válni. 2023-ban volt a cég 80 éves, jogelődjét 1943-ban alapították, mondta Barna Zsolt, a Waberer’s International Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Jelenleg hatezer munkavállalót foglalkoztatnak 2900 saját kamionnal járnak az utakon és 250 ezer négyzetméter raktárkapacitással rendelkeznek.

Rekordév volt a 2023-as

2023-ban újabb rekordévet zárt a Waberer’s International Nyrt. (Waberer’s), miután 711 millió eurós árbevétel mellett közel 96 millió euróra növelte EBITDA és 43 millió euróra EBIT (üzemi) eredményét, mondta Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt., gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese. 2024-re is hasonló elvárásokat fogalmaztak meg, 40 millió euró feletti eredményszintet várnak.

Három fő területen vannak jelen:

a nemzetközi fuvarozás és szállítás;

a komplex logisztika;

és a nem-életbiztosítás területén.

2027-ig szóló stratégiájukkal kapcsolatban elhangzott, hogy a Waberer’s Magyarországon kívül Szerbiában, Szlovákiában és Lengyelországban is logisztikai szolgáltató szeretne lenni, és fókuszba kerül a multimodalitás is. A biztosítási szektorban, a nem-életbiztosítási portfólió bővítése is fontos cél, és elhangzott, hogy a jelenlegi lakásbiztosítási kampány során is jól teljesítenek.

A jövővel kapcsolatban Tóth Szabolcs úgy fogalmazott, hogy 2027-re az árbevételt ezer millió euróra szeretnék emelni, a 43 milliós EBIT-et pedig 61 millió euróra. Közel 67 százalékkal szeretnének emelni 2027-ig a csoport EBIT-eredményét. A zöldszolgáltatások fejlesztését is kiemelten fontos területnek tartják, a vállalatcsoport zöld szállítási igényeket is képes teljesíteni.

Női munkaerő tekintetében az egyik legmagasabb aránnyal rendelkeznek a piacon. A teljes sofőr állományon belül 4-5 százalékos a női sofőrök aránya, az európai átlag pedig 1-2 százalék körüli, mondta Barna Zsolt, a Waberer's vezérigazgatója.

Két jelentős akvizíció és raktárbázis építések

Az országos logisztikai hálózattal kapcsolatban megjegyezte, hogy tavaly kezdték el Ecseren és Debrecenben is egy új logisztikai bázis létrehozását.

A vállalat két jelentős akvizíciót is bejelentett tavaly: egyrészt a vasúti logisztikában meghatározó szereplő PSP (Petrolsped) csoport, valamint a szerbiai MDI disztribúciós társaság többségi részesedésének megvásárlását, erről Tóth Szabolcs, a Waberer’s International Nyrt., gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese beszélt.

PSP cégcsoport Magyarország harmadik legnagyobb vasúti szállítmányozó vállalata, 17 országban nyújtanak vasúti szolgáltatásokat, 22 mozdonnyal 1200 vasúti kocsival rendelkeznek.

A Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzett vállalat árbevétele 4,6 százalékkal 710,9 millió euróra emelkedett, miközben nettó eredménye 53,6 százalékkal 29,7 millió euróra ugrott.

Jelentős fejlődést értek el a vállalat részvényei, 2022-es árfolyamhoz képest tavaly 80 százalékos emelkedést realizáltak.

De hangsúlyozták, a részvényárfolyam még mindig alacsonyabb, mint az elemzői ajánlások.

A 2023-as év után a társaság igazgatósága részvényenként 120 forintos, az előző évit (100 forint) meghaladó mértékű osztalék kifizetését javasolja az áprilisban esedékes éves közgyűlésén.

A Waberer’s stratégiájának fókuszában:

a Szerződéses Logisztika (RCL) tevékenység áll, melynek árbevétele 209,8 millió euróra (+5,2 százalék), míg EBIT eredménye 15,3 millió euróra emelkedett (+37,3 százalék).

(RCL) tevékenység áll, melynek árbevétele 209,8 millió euróra (+5,2 százalék), míg EBIT eredménye 15,3 millió euróra emelkedett (+37,3 százalék). a Fuvarozási és Szállítmányozás (ITS) 2023-as árbevétele 2,8 százalékkal 437,3 millió euróra nőtt, miközben EBIT-je 9,7 százalékkal 8,9 millió euróra csökkent.

(ITS) 2023-as árbevétele 2,8 százalékkal 437,3 millió euróra nőtt, miközben EBIT-je 9,7 százalékkal 8,9 millió euróra csökkent. a Biztosítási Szegmens árbevétele 82,4 millió euró (+17,7 százalék), míg EBIT eredménye 18,6 millió euró (+19,3 százalék) volt 2023-ban.

Barna Zsolt úgy fogalmazott, mozgalmas évet zárt a vállalat, miután a legfőbb piacainak számító nyugat-európai és magyarországi régió ipari termelési, illetve fogyasztási adatok tavaly egész évben stagnáltak, vagy enyhe mértékben csökkentek. Mindez közvetlenül befolyásolta a logisztikai szolgáltatások iránti keresletet, miközben a társaság szempontjából szintén fontos hazai biztosítási piacnak a különadó okozta kihívásokat kellett kezelnie.

A Waberer’s ebben a változékony környezetben azokra a szegmensekre és ügyfelekre koncentrált, amelyeket kevésbé érintett az általános negatív gazdasági környezet, amihez megfelelő alapot biztosított a vállalat diverzifikált ügyfél- és szolgáltatás-portfóliója.