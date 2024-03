Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az autógyárak szívesen szállítanának vasúton, de ez egyre nehezebben lesz kivitelezhető, ha minden így marad, mert komoly gondok vannak a hazai vasúti infrastruktúrával - hangzott el Herceghalmon a Közlekedéslogisztikai Konferencián. Jelenleg Magyarországon mintegy 400 ezer autót gyártanak együttesen a már meglévő üzemek, ez a szám pedig rohamosan nő önmagában is, de éveken belül a debreceni BMW és a szegedi BYD-gyár is bekapcsolódik a munkába, amelyek külön-külön is 200 ezer autót fognak gyártani a tervek szerint.

A győri Audi, ha csak teheti a vasúton bonyolítja a szállítást, de Medgyasszay Gábor, a vállalat logisztikai vezetője elárulta,

már most komoly korlátokba ütköznek a menetrendek és a vasúti rendezés miatt, viszont ez a probléma Ausztriában és Németországban is fennáll

– írta meg az Autónavigátor.

A megoldást az infrastruktúra fejlesztésében látja.

Gyűrűs Bence az épülő BMW-gyárral kapcsolatos problémák között elárulta, hogy ők főként a vasúti szállítást preferálják, ez azonban megoldhatatlan feladat elé fogja állítani a magyar infrastruktúrát, és akkor még nem esett szó az épülő akkumulátorgyárakról, amelyek Nyugat-Európa nagy részét is kiszolgálják majd.

Azonnali korszerűsítésre van szükség, mert ugyan a kamionok megbirkóznak a feladattal, de ez nem a legzöldebb megoldás, bár a gyártók e tekintetben is igyekeznek alternatív üzemanyagokkal kísérletezni.

A V0-ás vasútvonal megépítése lenne a lefontosabb, amely egy az országot kettészelő, az legtöbb autógyárat összekötő szakasz lenne – ebben egyetértenek a szakértők.