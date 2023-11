A Tuzson Bence igazságügyi miniszter által jegyzett, a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló salátatörvényt (T/6080. számú) november 14-én, éjjel 23 óra 12 perckor nyújtotta be Semjén Zsolt. Azonban aznap délelőtt az EuroAtlantic Zrt. és a Neumann Technológiai Platform által közösen rendezett konferencia egyik előadója Parragh László volt, aki többek között beszélt az MKIK és az Orbán-kormány közti munkakapcsolatról.

Az előadásában elmondta, figyelemmel kísérik a gazdasági folyamatokat, kapcsolatokat tartanak fent a minisztériumokkal, amelyek nem látszat-, hanem valóban működő, tartalmi kapcsolatok. Közölte azt is, hogy jó néhány területen közreműködnek, példaként említette a Széchenyi Kártyát, illetve hangsúlyozta, hogy a Kamarához tartozó ügyekben próbálnak információt összeszedni.

A kormány előtt van az üzemorvosi rendszer átalakítása, most fejeztük be ezt a munkát, áttekintettük, hogy néz ki az orvosi hálózat, és mit lehet ezzel kezdeni

– lepte meg a hallgatóságot Parragh László. A vonatkozó törvényjavaslatot aztán aznap este be is nyújtotta a kormány a törvényhozás elé.

A vonatkozó törvény indokolásában az Igazságügyi Minisztérium úgy fogalmazott, hogy a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a munkaköri alkalmasság vizsgálata tekintetében általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi vizsgálat. Hangsúlyozták, hogy jogszabály meghatározhat olyan munkaköröket és foglalkozásokat, amikor a továbbiakban is kötelező lesz az orvosi vizsgálat, illetve a jogszabályon túl a munkáltató is előírhatja ugyanezt a saját döntésével. A munkáltató mindkét esetben továbbra is ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Viszont a reakciókból kiderül, a munkavállalókkal nem egyeztetett a tárca. Legalábbis a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)

életveszélyesnek nevezte a munkahelyi orvosi alkalmassági vizsgálat eltörlését.

A MASZSZ a munkavállalói jogok durva megsértésének, történelmi visszalépésnek és nem utolsó sorban életveszélyesnek is tartja a legújabb törvénymódosító tervezetet, amellyel eltörölné a kormány a munkahelyi kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot. A MASZSZ felszólítja a döntéshozókat: tegyenek le az ismét előzetes egyeztetés nélkül született változtatási tervről, mert a törvényi lazítással munkavállalók százezreinek az egészségét, esetenként az életét kockáztatják – közölték az érdekvédők.

Szerintük beláthatatlan következményekkel jár, ha a kormány nem sokkal a kötelező munkavédelmi oktatás eltörlése után most a munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is megszünteti. A MASZSZ szakértői emlékeztetnek: a Covid járvány idején a cégek úgy kötelezték a dolgozóikat az oltásra, a maszk használatára és a tesztek elvégzésére, hogy arra a törvényi paragrafusra hivatkoztak, amely szerint

az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményéhez hozzátartozik az is, hogy a munkáltató nem foglalkoztat betegséggel küszködő, egészségi állapotánál fogva alkalmatlan munkavállalót.

De még járvány sem kell ahhoz, hogy egészen egyértelmű legyen: továbbra is szükség van a munkahelyi orvosi vizsgálatokra, mert gyakran ezek során derülnek ki súlyos betegségek – szögezte le Zlati Róbert. A MASZSZ elnöke a szakszervezetek tapasztalataira hivatkozva határozottan állítja, az egészségügyi szűrést a munkavállalók ingyenes, a munkához tartozó szolgáltatásnak tekintették, s a munkáltatóknak sem került vagyonokba eleget tenni a törvényi előírásnak: garantálni kell a biztonságos munkavégzés feltételeit.

A munkavállalónak törvényben előírt joga van egészséges környezetben dolgozni. Nem vagyunk a középkorban – ne is lépjünk oda vissza –, ezt a jogot már senki nem veheti el az emberektől

– szögezte le az elnök.

Zlati Róbert hozzátette, ez a felelőtlen változtatás akkor sem indokolt, ha a kormány ezzel akarná megkönnyíteni a hazai cégek számára a külföldről érkező munkavállalók alkalmazását. Mivel egyre több harmadik országbeli ember dolgozik Magyarországon – és mint tudjuk, még százezrekre lehet számítani –, a munkahelyi közösségek érdekében most a korábbinál is lényegesen fontosabb az egészségügyi szűrés – fogalmazott a Szövetség elnöke.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség kategorikusan visszautasítja a kormány tervezetét, s elvárja, hogy az illetékesek legalább az ilyen fontos, életbevágó döntések előtt egyeztessenek a munkavállalók jogait képviselő szakszervezetekkel. Azonban az egyeztetés most már a parlamenti képviselők feladata lesz.