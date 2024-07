Módosult a „KKV Technológia Plusz Hitelprogram” című (GINOP Plusz-1.4.3-24 kódszámú) felhívás termékdokumentációja – olvasható a Széchenyi Terv Plusz pályázati információs portálon. Összevetve a régi és új változatot, megállapítható, hogy kedvezően változtak a feltételek, amelynek eredményeként tágabbra nyílhat az olló, jelentősen bővülhet azon kkv-k köre, amelyek élhetnek a 0 százalékos hitel lehetőségével.

Három forintból kettőt hátrányos helyzetű régió kap

Lényegi módosítás, hogy behozták az ingatlant az elszámolható költségek körébe, egészen a projekt összköltségének 50 százalékáig beleértve az átalakítást, a korszerűsítést, a felújítást és a bővítést, egyúttal beengedték az építőipari vállalkozásokat. Erre alighanem azért volt szükség, mert a GINOP Plusz-1.4.3-24-nél a keret nem fogyott az elvárt ütemben. Merthogy a hitelprogramban nem kevesebb mint 155,54 milliárd forint áll rendelkezésre, amelynek legalább a 65 százaléka a négy leghátrányosabb helyzetű régióba, azaz

a Dél-Alföld,

Dél-Dunántúl,

Észak-Alföld

és Észak-Magyarország

területére kerül, azokhoz a vállalkozásokhoz, amelyek itt valósítják meg a projektjeiket.

Könnyített feltételek a GINOP Pluszban

A kölcsön összege legalább 5, legfeljebb 100 millió forint, de ez is változás, hiszen a hitel minimumösszege a korábbi 10 millióról csökkent 5-re. Így a kisebb piaci szereplők is lehetőséget kapnak. Ezt az irányvonalat erősíti az is, hogy az elvárt statisztikai létszám 5 fő helyett immár mindössze 1 fő, de a startmezőn állva az sem mellékes szempont a cégeknek, hogy a rendelkezésre tartási idő 18-ról 24 hónapra változott.

Elszámolhatóvá válik továbbá a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés költsége is, legfeljebb az összes elszámolható költség 30 százaléka erejéig. Ráadásul a hitelprogramban konzorciumok egyáltalán nem igényelhetnek támogatást. Ezek mind kedvező változások a beruházni-fejleszteni tervező, és ahhoz finanszírozást kereső kis- és középvállalkozások számára.

Megszólalt a témában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) is, rögzítve a tényt, hogy még kedvezőbb feltételek mellett pályázhatnak a kkv-k a Technológia Plusz hitelprogramra. Az NGM arról számolt be, hogy

a kormány elfogadta a vállalkozások és a vállalkozásokat tömörítő szövetségek észrevételeit, és a felmerült piaci igényekre reagálva módosította a 155 milliárd forint keretösszegű, európai uniós társfinanszírozású GINOP Plusz-1.4.3-24 KKV Technológia Plusz hitelprogram részleteit, így még szélesebb kör számára válik elérhetővé és sokrétűbben felhasználhatóvá a 0 százalékos fix kamatozású finanszírozási forma.

Az új, kedvezőbb feltételek mellett a program célja továbbra is a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének és hozzáadott értékének növelése a technológiai és szervezeti megújítás támogatásán keresztül.

Azt is érinti, aki már beadta a kérelmet

További cél a vállalkozások korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve energiahatékonysági beruházásokat is. Nagy Márton tárcájánál kiemelték:

azon kölcsönigénylők, akik már beadott kérelemmel rendelkeznek, de hiteldöntés még nem született, lehetőségük van arra, hogy visszavonják kölcsönkérelmüket és a módosított termékparaméterek mellett újra benyújtsák.

Ez a lehetőség biztosítja, hogy minden kkv a lehető legkedvezőbb feltételekkel vehesse igénybe a hitelprogramot. A kérelmek folyamatosan benyújthatóak az országszerte megtalálható MFB Pont Plusz hálózaton keresztül. A módosítások hatályba lépésének dátuma 2024. július 29. napja. Az igényléshez szükséges információkat és a módosított felhívást az MFB, illetve a kormány honlapján érhetik el az érdeklődők.