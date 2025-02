Két csoportra gondol egy normális kormány, ha döntési lehetősége van, a szüleire és a gyerekekre – mondta a Kossuth Rádióban a miniszterelnök.

Ha van gazdasági lehetőség a nyugdíjasok irányába bővíteni, akkor ezt meg kell tenni – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint ez egy jó év lesz, mert a fantasztikus jelzőt már nem meri kimondani, mert vitát generál vele.

A kormányfő hozzá tette, meglepő számokat látott, 2900, 500 ezer főnél kisebb település van Magyarországon, amelyeken 420 ezer nyugdíjas-háztartás van. Ez azt jelenti, 600 ezer ember számára teremtenek most az otthonfelújítási programmal lehetőséget arra, hogy bővíthessék vagy komfortosabbá tehessék házaikat. Kaphatnak az idősek 3 milliót a kormánytól és 3 milliót hitelben kaphat meg.

Orbán Viktor szerint szerint igazán minőségi életet falun lehet élni, szerinte az trendi.

„Magam is erre készülök, ha már itt befejeztem a munkámat” – előlegezte meg. A miniszterelnök örül neki, hogy egyre többen veszik fel a munkáshitelt, de azt is mondta, hogy ez az év a kisvállalkozókról is szól majd. Szerinte a munkás kifejezésnek nem szabad értelmét vesztenie.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a munkáshitelt eddig mintegy 10 ezren vették fel. A miniszterelnök üdvözölte ezt az adatot, mivel álláspontja szerint a „kiművelt emberfők mellett szakmunkásokra is szükség van.”

A 13. havi nyugdíj, amely február 12-én érkezik, Orbán Viktor szerint nem lehet kérdés.

Amikor van gazdasági lehetőség, akkor lehet a nyugdíjasok lehetőségeit bővíteni – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a Gyurcsány-kormány javára kell írni, hogy bevezették a 13. nyugdíjat, de rosszul tették, hogy elvették. „Mi visszaadtuk” – tette hozzá.

„A demokraták romboltak, ezeket orvosolni kell” – mondta Orbán Viktor.

Az, hogy alakul az a gazdasági akcióterv, ami ezeket a bajokat majd orvosolja. Hozzátette, hétről hétre tisztább képet kapunk arra, hogy a liberális elit arra használta az amerikai pénzeket, hogy politikai befolyásolást végezzenek” – mondta. Úgy fogalmazott, hogy civil szervezetek „kaptak lóvét a Soros-alapítványokból”, és amerikai kormányzati pénzekből is.

Elmondta, már készül egy nagy akcióterv, ami amerikai befektetéséket hozhat Magyarországra. Bár hozzátette, az amerikaiaknak nem annyira fontos a magyar gazdaság, mint nekünk az amerikai.

A Soros szervezeteket ki kell söpörni, meg kell semmisíteni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek olyan „tehetséges” politikusokat építenek fel, mint „Márki-Zay Péter, és most Magyar Péter”.

Orbán Viktor veszélyesnek tartja az NGO-k tevékenységét, szerinte az ebben közreműködők „ügynökök, akik más hatalomtól kaptak pénzt azért, hogy egy harmadik felet befolyásoljanak és megbuktassák a helyi kormányt”. Ennél a résznél szóba került a Politico című brüsszeli lap szerepe is, amely állítása szerint több helyről is kapott pénzügyi támogatást Magyarország támadásához.

Jogi következményekkel fognak szembenézni azok, akik veszélyeztetik a szuverenitást. Le kell számolni ezekkel a hálózatokkal, emiatt sipítozás lesz. Fel kell lázadni az európai migránspolitikával szemben. Szép szóval, érvekkel nem lehet Brüsszelt elfoglalni

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök Donald Trump Európát is érintő intézkedéseiről azt mondta, a magyar szuverenitást csak úgy lehet megvédeni, ha „kivizsgálják az összes amerikai pénzt”, ami Magyarországra érkezett.