Magyarországon is kiderült, kik találnak a leglassabban új munkát maguknak. A Pulzus Kutatóval karöltve megpróbáltuk megfejteni, hogy milyen típusú álláskeresőnek van a legnagyobb esélye a legrövidebb idő állást találni. A felmérés során azt is megtudtuk, hogy az elmúlt években 1000-ből 360 ember váltott munkahelyet hazánkban, és azt is, hogy leginkább a fiatalok nézelődnek a munkaerőpiacon. Erről itt olvashat sokkal többet >>>