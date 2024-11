Kikeltek magukból a higgadt németek: szerdán a Bundestagban éles szócsaták közepette értékelte Olaf Scholz a megbukott szövetségi kormány teljesítményét, és vázolta a február 23-i új választás menetrendjét.

Ezzel hivatalosan megkezdődött az országos választási kampány Németországban.

A kancellár beszédére záporoztak a szokatlanul erős megnyilvánulások a képviselőktől, ami alapján várható, hogy az elkövetkező hetekben a pártok csiholta háborús hangulat beköltözik a családok otthonába.

Már nemcsak spórolós, hanem feszültséggel teli ünnepek elé néznek az emberek fő nyugati partnerünknél.

Kinevették Olaf Scholzot

A kancelláriaminiszter kormánynyilatkozatában elkerülhetetlennek minősítette a lámpás koalíció végét.

Beszélt az új amerikai elnökkel folytatott, első telefonbeszélgetéséről és négy olyan projektet mutatott be, amelyeket a Bundestagnak még a választások előtt el kellene fogadnia.

Mint mondta, vasárnap telefonált Donald Trump elnökkel, ami „egy jó beszélgetés volt” – idézi a Welt.

A kancellár szerint

az Európa és USA közötti, jó transzatlanti együttműködés évtizedek óta Németország sikerének alapja,

és mindent megtesznek, hogy ezek a kapcsolatok továbbra is jól fejlődjenek.

Az ellenzékiek erre viszont úgy reagáltak, hogy

Trump alig ismeri Scholz nevét, és úgy fogja hátra hagyni, mint egy „könnyűsúlyút”.

Ukrajna kapcsán a kormányfő aláhúzta:

elutasítja a nagy hatótávolságú német cirkálórakéták jövőbeni szállítását,

mert Németország nem válhat háborús féllé, hanem meg kell akadályozza a konfliktus kiterjedését.

Szorgalmazta, hogy a 2025. február 23-án esedékes új választások előtt több projekt még menjen át a parlamenten az „emberek érdekében”, például a jövedelemadózás könnyítéséről, a családi pótlék emeléséről, az Alaptörvény módosításáról és a tervezett növekedési kezdeményezésről szóló törvényjavaslatok.

Olaf Scholz német kancellár sétál a Bundestagban, a parlament alsóházában elmondott beszéde után, az úgynevezett „közlekedési lámpa” koalíció megszűnése utáni jelenlegi helyzetről szóló kormánynyilatkozatában, Berlinben, Németországban, 2024. november 13-án. Kép: Reuters , Lisi Niesner

Ám, mikor Scholz a költségvetést említette, mondván, hogy „Németország jól bánik a pénzével”, hangos nevetésbe törtek ki a képviselők.

Kocsmahangulat és „Putyin csatlósai” a tisztelt házban

A helyszíni tudósítások szerint a kancellár felszólalására elszabadultak az indulatok a Bundestagban.

Volt, aki szerint

hátba támadott mindenkit, mert valójában előre eltervezte, hogy robbantja a koalíciót,

hogy a bizalmasát, Jörg Kukiest hozza helyzetbe a pénzügyminiszeri pozícióban.

A legfőbb rivális, a kereszténydemokrata CDU/CSU Unió kancellárjelöltje már a beszéde elején letámadta Scholzot, többször személyeskedett.

Olyan stílusban, amelyre még „a sörsátorban is kikelnének magukból az emberek”

– számol be a Berliner Morgenpost.



Friedrich Merz indításként bekiabálta, hogy

Olaf Scholz megosztja az országot.

„Ön a felelős a vitákért, nem lehet így kormányozni” – idézi a lap, megjegyezve, hogy Merz így tette egyértelművé, a kancellár láttán felmegy a pulzusa.

Kirohanását saját pártszövetségén (Unió) kívül a koalícióból kiszorított szabaddemokrata képviselők (FDP) is tapssal üdvözölték, ahogy azt is, hogy a konzervatív jelölt a jobboldali populista AfD-nek is nekiesett.

Kijelentette:

a „nacionalistákkal” nem fognak együttműködni az új parlamentben.

Erre rákontrázott Markus Söder bajor miniszterelnök, a CSU vezetője, aki szerint

Nem hazafiak. Ők Putyin csatlósai

– fogalmazott az AfD-ről.

Olaf „nem menő”, az alkancellár fenyegeti a németeket

A bajor vezető nem kímélte Olaf Scholzot sem, mint mondta, nem ismer senkit Németországban, aki

kevésbé lenne menő srác, mint a kancellár úr.

Szerinte

az egész világ előtt „szégyellte magát az ország”,

ahogy a kormánykoalíció összeomlott.

Olaf Scholz német kancellár beszédet mond a Bundestag alsóháza előtt az úgynevezett „közlekedési lámpás” koalíció megszűnése utáni jelenlegi helyzetről szóló kormánynyilatkozatában, Berlinben, Németországban, 2024. november 13-án. Kép: Reuters , Annegret Hilse

Egyúttal lemondásra szólította fel az alkancellárt, Robert Habeck gazdasági minisztert (Zöldek). Úgy vélte, a recesszióban vaskos szerepet játszó tárcavezető ahelyett, hogy visszavonulna,

a németeket „fenyegeti” azzal, hogy kancellárnak jelölteti magát.

Az elszabadult indulatok közepette több képviselő óva intett a durva vádaskodásoktól és kölcsönös sértegetésektől az új választási kampányban, amelyektől szerdán visszhangzottak a parlament falai.

Saját párttársa ütheti ki a kormányfőt a nyeregből

Scholz vagy Pistorius?

– ez az egyik legfőbb kérdés Németországban, ahol a kancellár pártja, a szociáldemokrata SPD vérszemet kapott a közvéleménykutatások láttán, és már egyre kevesebben szeretnék, hogy Olaf Scholz legyen újra a fő jelöltjük.

A párt egy része és egyre több állami vezető a legnépszerűbb politikusként elhíresült védelmi minisztert, Boris Pistoriust támogatná kancellárjelöltként, de hivatalos döntés még nem született a szűkre szabott kampányhoz.

Márpedig az Insa e heti felmérése szerint

a németek 72 százaléka elégedetlen a mostani kancellárral,

öt százalékkal többen, mint október közepén.

Az Augsburger Allgemeine szerint azonban egyelőre nincs akkora feszültség a kormánypárton belül, hogy megpuccsolják Scholzot, hanem arra várnak, hogy önként adja fel kancellári terveit – bár erre egyelőre semmilyen hajlandóságot nem mutat, továbbra is indulna az országvezetői posztért.