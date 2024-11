A Forsa november 7-i, reprezentatív felmérése szerint a németek többsége azt szeretné, ha Boris Pistorius lenne az SPD kancellárjelöltje az előrehozott választásokon. A közvéleménykutatásban megkérdezettek 57 százaléka gondolja úgy, hogy az Oroszországgal szembeni markáns felkészülést szorgalmazó, jelenlegi szövetségi védelmi miniszter lenne a legalkalmasabb Németország vezetésére, míg párttársa, Olaf Scholz csak 13 százalékot kapott. De nemcsak a szociáldemokraták hívei, hanem a többi párt támogatói is Pistoriust részesítik előnyben leendő kancellárként, olyannyira, hogy még az ellenzéki CDU/CSU-szavazók körében is elsöprő arányú a támogatottsága – számol be a Berliner Zeitung.