Egy átfogó uniós tanulmány arra mutatott rá, hogy a magas szintű nyelvtudás jelentős előnyt jelent a munkaerőpiacon. A nyelvi készségekkel rendelkező munkavállalók körében alacsonyabb a munkanélküliségi ráta, és magasabb az elhelyezkedés esélye. Németországban és Olaszországban például a nők esetében a megfelelő angol nyelvtudás 5-7 százalékkal növeli az elhelyezkedés esélyét.

A nyelvi készségek jelentős versenyelőnyt jelenthetnek a munkáltatóknak is.

Az angol vagy más idegen nyelveken beszélők magasabb fizetést érhetnek el különösen azokban az ágazatokban, ahol a nemzetközi kommunikáció és kereskedelem kiemelt fontosságú.

A nyelvtudás nem csupán a magasabb jövedelmet és a jobb karrierlehetőségeket biztosítja, hanem lehetőséget teremt a kultúrák közötti megértés és együttműködés előmozdítására is – mondta Miholics Zoltán, a Xeropan szakmai vezetője. Hozzátette, a nyelvtanulás emellett jelentős hatással van a személyes fejlődésre is, hiszen fejleszti a kognitív képességeket, például a memóriát és a problémamegoldó készségeket, miközben növeli az önbizalmat és a magabiztosságot.

Ezt felismerve tíz új szaknyelvi kurzust indított a cég, amellyel nemcsak a szaknyelvi nyelvvizsgára való felkészülést támogatják, hanem segítik a nemzetközi munkahelyeken elvárt terminológia elsajátítását, illetve a szakirodalom hatékonyabb megértését, a publikálás folyamatát is. Az akadémiai, üzleti, orvosi, jogi, turisztikai és műszaki területeken elérhető új kurzusok angol terminológiára épülnek, és a magyar mellett német, spanyol, francia, olasz, portugál, orosz és kínai nyelven is elérhetők, sőt, angol nyelven egynyelvű verzió is rendelkezésre áll.

A kurzusok kifejezetten azok számára készültek, akik a legmagasabb szinten kívánnak kommunikálni a saját szakterületükön – mondta AlGharawi Attila, a nemrég a Time magazin által a világ Top 50 oktatástechnológiai cégei közé került Xeropan ügyvezető igazgatója.