Elon Musk végül nem tudott eljönni a Budapesti Demográfiai Csúcsra. Most pótoljuk a találkozót – írta hétfőn Facebook oldalán Novák Katalin köztársasági elnök, miután Elon Musk amerikai–dél-afrikai milliárdossal, a Tesla és a SpaceX tulajdonosával találkozott.

A köztársasági elnök a nyugati világot érintő demográfiai válságról és lehetséges megoldásairól is tárgyalt Elon Muskkal. Az üzletember egyik kisfiával fogadta a magyar államfőt, akivel négyszemközti megbeszélést folytatott. Az államfő a találkozó első perceiben kifejtette, hogy a klímaváltozás megoldandó problémája mellett a demográfiai válságra kevesebb figyelem vetül.

A milliárdos a találkozót követően szintén közzétett egy bejegyzést az X közösségi média oldalán, amelyben azt írja, hogy „A gyerekvállalás megmenti a világot”.

Having children is saving the world — Elon Musk (@elonmusk) September 25, 2023

Elon Musk meg is osztotta Novák Katalin bejegyzését, amelyhez hozzáfűzte, hogy remek találkozót folytatott Magyarország köztársasági elnökével a népesedési válságról.

Kedd reggel az államfő további információt osztott meg a megbeszélésről közösségi média oldalán, ahol

Elon Muskot egy újabb szövetségesnek nevezte a családok szabadságharcában és a békemisszióban.

„Magyarországon kívül is egyre többen látják, hogy a nyugaton beköszöntött demográfiai jégkorszak az általunk megismert világ végével fenyeget. Hazánk elsőként helyezte a családpártiságot a demográfiai küzdelem középpontjába. Elon Muskkal arról beszélgettünk, mit tehetünk közösen azért, hogy a fiatalok bátrabban merjenek igent mondani a gyermekekre. A gyermektelenség korunk legaggasztóbb jelensége. Elon Musk személyében egy új szövetségesünk lett a családok szabadságharcában, aki ismeri és elismeri Magyarország családközpontú programját.

Hosszan beszéltünk az ukrajnai háborúról is. Egyetértettünk, hogy mielőbbi tűzszünetre és tartós békére van szükség. Annak külön örülök, hogy a kárpátaljai magyarság problémáit is megértette beszélgetésünknek köszönhetően” – fogalmazott bejegyzésében Novák Katalin, aki korábban az X közösségi médiában a Demográfiai Csúcsra is meginvitálta a milliárdost.

Elon Musk már korábban is megszólalt az üggyel kapcsolatban

Elon Musk a közelmúltban egyébként többször fejtette ki véleményét a világ előtt álló népesedési kihívásokkal kapcsolatban, és úgy fogalmazott, hogy a demográfiai hanyatlás súlyosabb probléma, mint a klímaválság. A milliárdos a közelmúltban a világ több másik állami vezetőjével is találkozott, köztük Emmanuel Macron francia elnökkel és Georgia Meloni olasz miniszterelnökkel – írta a Borsonline.hu.

A Sándor-palota kommunikációs igazgatója a közmédiának elmondta, hogy a magyar államfő egyesült államokbeli látogatásának egyik kiemelt célja, hogy olyanokkal találkozzon, akik szövetségesek a népesedési problémák megoldását célzó lépésekhez. Ebbe a sorba illeszkedik a megbeszélés Elon Muskkal, valamint korábban Texas állam kormányzójával, Greg Abott-tal és a Greg Gianfortéval, Montana állam kormányzójával tartott találkozó.

Egyébként Elon Musk vállalt gyermekei számán is látszik, hogy a demográfiai hanyatlás ellen harcol, ugyanis már legalább 10 gyermek édesapjaként tarthatjuk számon.