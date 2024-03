Pénzszerző hadjárat indult Európában

Igyekeznek kihasználni a jó tőzsdei hangulatot az európai vállalatok is. Egyre másra jelentik be részvény kibocsátásaikat és tőzsdére lépésüket, már most kétszer annyi pénzt szednének be, mint tavaly ilyenkor.