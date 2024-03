Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A posztjukról távozó köztársasági elnökök egy 2011-es törvény alapján életük végéig többmilliós fizetést kapnak, igényelhet lakást, amelyhez kérés esetén egy fős személyzetet is biztosítanak, sőt még a fenntartási és rezsiköltségeket is az állam állja a központi költségvetésből. Személyzetet akkor is kérhet Novák Katalin, ha a saját tulajdonú lakásába költözik. A volt köztársasági elnök élete végéig háromfős titkárságot alkalmazhat, valamint ingyenes egészségügyi ellátás és személyes gépkocsihasználat illeti meg. Az autóhoz a sofőrt a rendőrség adja, míg a titkárság elhelyezését, működési költségeit és hivatali autóját az Országgyűlés Hivatala állja a központi költségvetésből.

A korábbi államfő megbízatása február 26-án szűnt meg, ekkor fogadta el a parlament a lemondó nyilatkozatát.

A Telex a Sándor-palotának és az Országgyűlés Hivatalának küldött levelében rákérdezett, hogy igényelt-e a volt köztársasági elnök ingatlant, ha, igen akkor mennyit költöttek sannak felújítására, de a titkárság létszámáról, vezetőjéről és elérhetőségéről is.

A volt köztársasági elnök még nem igényelt semmilyen ellátást. Elérhetőségére nem adott részünkre információt

– válaszolta az Országgyűlés sajtóirodája. A Sándor-palota kommunikációs igazgatósága nem reagált.

Novák Katalin elődje, Áder János egy 720 négyzetméteres svábhegyi villát kapott a távozása után, amit közel 1 milliárd forintért újítottak fel. A plágiumügy miatt lemondott Schmitt Pál viszont nem élt ezzel a lehetőséggel, nem igényelt állami rezidenciát.