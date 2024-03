Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A lakásbiztosítási kampány első hetéhez képest a másodikban 27 százalékkal nőtt a szerződéskötések száma a Netrisknél, ez pedig éves szinten közel tizenegyszeres növekedést jelent az egy évvel korábbi, “kampány nélküli” héthez képest. A Netrisk adatai szerint

a lakásbiztosítási szerződést kötők több mint 80 százaléka új ügyfél, azaz sikerül új, lakásbiztosítási szempontból eddig kevésbé tudatos háztartásokat megmozgatni.

Ráfért a hazai biztosítási piacra a kampány, amit az is jelez, hogy közel húsz éves, 2006-ban kötött lakásbiztosítást is újítottak meg márciusban a Netrisken.

Fokozták a tempót a lakásbiztosításukat lecserélő ingatlantulajdonosok a Netrisk legfrissebb összesítése szerint. A március elején elrajtoló kampány első hetében az egy évvel korábbihoz képest tizenegyszer több lakásbiztosítást kötöttek. A második héten az első héthez képest 27 százalékos volt a többlet, ami éves szinten tizenegyszer több szerződésnek felel meg.

34 ezer forintos átlagdíj

„Akadt olyan nap, mégpedig március 13-a, amikor 2700 százalékkal többen kötöttek lakásbiztosítást, a múlt év azonos napján. Természetesen az extrém emelkedés a kampánynak köszönhető, tavaly ugyanis egy sima napról volt szó. A kampány második hetében megkötött lakásbiztosítások esetében az átlagdíj 34 ezer forintot tett ki, ez megegyezik az első hétre vonatkozó átlaggal”

– mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Besnyő Márton hozzátette, hogy a 34 ezer forintos átlagdíj átlagosan közel 25 ezer forint spórolást jelent a Magyar Nemzeti Bank által publikált 2023-as (Q3) országos átlaghoz képest. Az egyes biztosítók ajánlatai között pedig jelentős eltéréseket találhatnak az ügyfelek: extrém esetben akár éves 100-150 ezer forintos díjeltérés is tapasztalható ugyanarra a szolgáltatási tartalomra egy családi ház esetén, ezért is érdemes összehasonlítani a különböző ajánlatokat.

Közel 20 éves szerződés is megújult

A legnagyobb növekedést a Netrisknél a biztosítók között a KÖBE, a K&H és a Groupama könyvelhette el. A Netrisken kötött lakásbiztosítási szerződések több mint 80 százaléka új ügyfél, azaz sikerül új, lakásbiztosítási szempontból eddig kevésbé tudatos háztartásokat megmozgatni. Ráfért a hazai biztosítási piacra a kampány, amit az is jelez, hogy közel húsz éves, 2006-ban kötött lakásbiztosítást is újítottak meg márciusban a Netrisken.

A kampány során felértékelődött az online csatornák szerepe is, a Netrisken kötött szerződések 72 százaléka teljesen online, ügyintézői segítség nélkül történik.

Ráfér a biztosításokra az aktualizálás

Fontos azonban, hogy a kampány célja a lakásbiztosítások aktualizálása, azaz lényeges szempont, hogy ez a megtakarítás a szolgáltatási tartalom megtartásával vagy akár növelésével is elérhető.

„Több szempontból is fontos ellenőrizni a meglévő lakásbiztosítási szerződéseket. Részben azért, mert

a lakásbiztosítások 87 százaléka 600 ezer forintnál alacsonyabb biztosítási összeggel rendelkezik négyzetméterenként.

Az újjáépítési érték jellemzően ennél magasabb. Az alulbiztosítottság pedig az egyik legnagyobb kockázatot jelenti a vagyon-, ezen belül a lakásbiztosításoknál is. Emellett pedig a biztosítók sok új konstrukcióval jelentek meg, amelyek akár olcsóbbak is lehetnek, mint a meglévők. Az viszont szinte biztos, hogy a díjakat és a kapcsolódó szolgáltatásokat együtt nézve, azaz az ár-érték arányt tekintve kedvezőbb lakásbiztosítást köthetnek most az érintettek” - emelte ki Besnyő Márton.

A Netrisk adataiból kiderül az is, hogy a Magyar Nemzeti Bank feltételrendszerének megfelelő, úgynevezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások is népszerűbbek lettek. Az idei kampányban megkötött lakásbiztosítások 35 százalékát adják ezek a konstrukciók, míg egy évvel korábban mindössze 11 százalékos volt a részesedésük.