Magas költségek, sok bürokrácia és válságok, a német gazdaság hangulata mélypontra jutott. A gazdasági társaságok általában rosszabbnak értékelik a jelenlegi helyzetet, mint egy évvel ezelőtt, és a pesszimizmus dominál, ha 2025-re tekintenek – írta meg a Die Welt.

„A gazdasági helyzet ritkán volt ennyire aggasztó. Az elmúlt 100 év során számos válságot ismertünk, de egyik sem volt olyan összetett, mint a mostani” – mondta Michael Hüther, a Német Gazdasági Intézet (IW) munkaadókkal foglalkozó intézetének igazgatója, miután összegezte azt az éves felmérést, amelyet a nagy iparági szövetségek körében végzett.

A 2024/2025-ös évfordulón a megkérdezett

49 egyesület közül 31 még rosszabbnak ítélte iparága jelenlegi helyzetét, mint egy évvel ezelőtt,

mindössze négy gazdasági ágazat számolt be javulásról egy éven belül: a hulladékkezelés, a biztosítás, a vásárok és az ingatlanügyek.

Drága a munkaerő, az alapanyagok és az energia, a túlzott bürokrácia bénít, a világpiac bizonytalan helyzetbe hozza az exportot, az itthoni politikai káosz pedig a beruházásokat – mondta Hüther. Szerinte a következő szövetségi kormány előtt áll a fenntartható gazdasági perspektíva megteremtésének fő feladata.

Az új évre tekintve az előző felméréshez képest több az optimista és kevesebb a pesszimista.

A 49 gazdasági társaságból

20 termelés visszaesésére számít a területén 2025-ben,

13 változatlan helyzetre,

16 pedig nagyobb termelésre számít.

Az IW kutatói szerint az összességében meglehetősen rossz hangulat hatással lesz a munkaerőpiacra: a 49 gazdálkodó szervezet közül

25 szövetség számít leépítésre az ágazatában a következő évben,

7 ágazati szövetség számít több munkavállalóra: a gyógyszeripar és a repülőgép- és űrhajógyártás, valamint a szolgáltatók, például a hajózási társaságok

kevesebb lesz a munkahely a vas- és acéliparban, a gépiparban, az autóiparban vagy az építőiparban.

A gazdasági helyzet rányomja bélyegét Németország vezető tőzsdei társaságaira is. 2024 első kilenc hónapjában négy százalékkal zsugorodott a 100 legnagyobb forgalommal rendelkező tőzsdecsoport bevétele – derült ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég tanulmányából. Ez a második visszaesés zsinórban. Az üzemi eredmény (EBIT) még átlagosan 19 százalékkal csökkent. Az autóipar is gyengült, de az árbevétel és a profit tekintetében továbbra is a csúcson maradt.

A lap szerint ugyanakkor az első kilenc hónapban csökkent a foglalkoztatás a vezető cégeknél. Összességében több mint 30 000 munkahely szűnt meg. 2021 óta ez az első visszaesés. A koronajárvány után ugyanis sok cég teremtett munkahelyeket.

A tanulmány szerint a 100 legkeresettebb németországi vállalat közül 66-nak sikerült növelnie eladásait 2023-ban, idén azonban csak 48-nak sikerült.

A legnagyobb mértékben az energiaszolgáltatóknál esett idén az értékesítés (mínusz 26 százalékkal), mivel az áram és a gáz ára csökkent. A gyengélkedő vegyiparban és az autóiparban is visszaesés volt, öt, illetve két százalékos veszteséggel. Ezzel szemben a közlekedési szektorban nőttek az eladások (plusz három százalék), csakúgy, mint az IT-iparban (plusz két százalék).

A legnagyobb forgalmat az autóipar bonyolítja – a nyereség tekintetében a Telekom megelőzi.

Minden probléma ellenére az autógyártók adják a legtöbbet:

a Volkswagent (237,2 milliárd eurós eladás az első három negyedévben,

a Mercedes-Benz (107,1 milliárd),

és a BMW (105,9 milliárd euró) követi.

A legtöbb üzemi eredményt a Deutsche Telekom érte el kilenc hónapon belül 17,8 milliárd euróval. Ezt követi a VW (12,9 milliárd) és a Mercedes-Benz (10,4 milliárd).

Az általános feltételek valószínűleg továbbra is nehezek maradnak az új évben, a foglalkoztatás csökkenő tendenciája valószínűleg erősödni fog. Újra probléma lesz a munkanélküliség, de a szakképzett munkaerő hiánya továbbra is fennáll.