A tárcavezető előadásában egyébként többek között hangsúlyozta, két nap múlva, csütörtökön véget érhet a bizonytalanság, akkor utazik ugyanis Brüsszelbe tárgyalni a forrásokról, hozzátéve: egy hosszas tárgyalás vár a magyar delegációra. De a tét is nagy: a kohéziós pénzek esetében mintegy 14 ezer milliárd forintról (373,9 forintos euróárfolyamon számolva) van szó. Operatív programok kicsivel kevesebb mint 10 ezer milliárd forint jut, míg vidékfejlesztésre 4500 milliárd forint. Utóbbi kapcsán Navracsics Tibor hozzátette, hogy a vidékfejlesztésnél "furcsa mód" nincsenek jogállamisági problémái az EU-nak, azok a források folyamatosan érkeznek.

Megismételte, a kohéziós pénzek tekintetében az úgynevezett horizontális feljogosító feltételekről folynak a tárgyalások, hozzátéve: már tavaly decemberben aláírták a programokról szóló megállapodásokat. Ugyanakkor a jogállamisági feltételekről való egyeztetések még mindig zajlanak, igaz, Navracsics Tibor megfogalmazása szerint már a végső fázisában tartunk. Felidézte azt is, hogy a kormányzat válaszolt az Európai Bizottság pontosítás kérdéseire, "és reményeink szerint lezáró tárgyalásokat most kezdjük meg csütörtökön".

Szóba került a szintén visszatartott helyreállítási alap 2300 milliárdja, valamint annak hitel (1500 milliárd) és 268 milliárdos vissza nem térintendő támogatási része is. Ezek kapcsán Navracsics Tibor megjegyezte, folyamatosan készítik elő a programokat, hogy amint megérkeznek a források, azokat máris finanszírozni lehessen. Emlékeztetett arra is, hogy a helyreállítási alap esetében még szigorúbb a határidő, az abból finanszírozott projekteknek 2026 augusztus végére már működnie kell. A miniszter itt két mentességet talált: egyrészt ezen programok esetében is előrehaladott a tervezés, azonnal el tudják azokat indítani, másrészt a helyreállítási alapból még mindig hét tagállam nem tudott lehívni pénzt

Navracsics Tibor szavairól a Reuters is beszámolt, emlékeztetve az olvasóit, az Európai Unió magas rangú tisztviselői ebben a hónapban közölték, az EU fontolóra vette a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott több milliárd euró feloldását Magyarország számára. Eközben arra törekednek, hogy Budapest jóváhagyását kérje az Ukrajnának nyújtandó támogatáshoz, beleértve a Kijev tagságáról szóló tárgyalások megkezdését.

Mint írták, EU-tisztviselők a Reutersnek arról beszéltek, hogy a nyáron Magyarország által elfogadott, az igazságszolgáltatás függetlenségének növelését célzó törvények közelebb hozták a mintegy 22 milliárd eurós gazdaságfejlesztési támogatás egy részének feloldásáról szóló megállapodást.

Ez a megközelítés már csak azért is érdekes, mert az Economx érdeklődésére az Európai Bizottság nemrég azt közölte, hogy szeptember 26-án valóban küldtek kérdéseket az Orbán-kormánynak, azonban megállapodás nem történt, sőt, éppenséggel jelenleg semmilyen határidőhöz nem köti Brüsszel a források kifizetéséről szóló megállapodást.