Augusztus közepe óta vannak kényszerpihenőn a nagyatádi cérnagyár dolgozói, a munkavállalók utoljára július 26-án kaptak fizetést. Többen jelezték, hogy a szeptember 10-én esedékes augusztusi munkabért sem kapták meg, ezért a személyügyi vezetőhöz fordulnak.

Az Atádhír beszámolója szerint augusztusban kapott szárnyra először a szóbeszéd, hogy baj van, a munkahelyen elterjedt, hogy augusztus 21-én végleg bezárnak, hogy lekapcsolják az áramot. Igaz, egyik sem történt meg,

a cégvezetői nem kommentálták a pletykákat, de kényszerpihenőre küldött dolgozónak azt mondták, nyugodtan keressen másik munkát, akiknek augusztus 31-én járt le a szerződésük, nem hosszabbították meg.

A lap megkeresésére MEZ Crafts Hungary Kft. nem reagált, az ügyre közelebbről rálátó forrás szerint azonban jövő héten végleg lehúzhatja a rolót a gyár, amely tetemes rezsitartozást halmozott fel.

A mintegy 9500 lakosú Somogy megyei városban kétszázan dolgoznak a gyárban, a helyi adóbevétel 10-15 százaléka esne ki, ha a cég bedőlne.

A G7 nagy múltú, a jelenlegi telephelyen már az 1920-as években is termelés folytatott, Metz Károly és fiai néven alapított vállalatról azt írta: a céget a kilencvenes évek végén vásárolta meg a nemzetközi Coats cégcsoport, majd több tulajdonosváltás és átszervezés után 2015. augusztus 1-től az újonnan megalakuló, németországi központú MEZ csoport része lett. Ekkor nevezték át a magyar társaságot is MEZ Crafts Hungary Kft.-re.

A gyár egészen 2022-ig bár nyereséges volt, fizetőképességét csak hitelekkel tudta biztosítani.

Sejteni lehetett, hogy egy gyengébb év komoly problémákat okozhat, és a jelek szerint ez történt 2023-ban. A vállalat az előző üzleti évét egymilliárd forintot is meghaladó veszteséggel zárta, ami végleg megroppantotta a cég fizetőképességét.

A fizetések akkor még késtek és az adót is be tudták fizetni tavaly, de 2023 végén már arra volt szükség, hogy az áramszolgáltatóval megegyezzenek a tartozás átütemezéséről és tárgyaltak ugyanerről a gázszolgáltatóval is.

A cég nemrég kapott új ügyvezetőket: a korábbi irányítók közül az egyik még áprilisban lemondott, a másikat pedig az előző hét végén hívta vissza a tulajdonos.

A jelek szerint ráadásul a csoporton belül nem csak a MEZ Crafts Hungary Kft. küzd hasonló problémákkal, sőt, a magyar leány likviditási nehézségeihez egy másik testvérvállalat is hozzájárult. A beszámoló szerint ugyanis

a magyar cég még 2021-ben több százmillió forintos kölcsönt nyújtott a németországi MEZ GmbH részére.

Bár a pénzt elvileg egy évre adták, a német vállalat azóta sem fizette vissza, sőt még tovább növelte tartozását. Az éves jelentés szerint 2023 végén a MEZ Crafts Hungary Kft. közel 2 milliárd forintot várt a cégcsoport különböző vállalataitól, ennek durván háromnegyedét pedig épp a MEZ GmbH-tól. A magyar társaságnak is voltak ugyan tartozásai a csoport felé, de ennél jóval kisebb összegben.

A gyárból eddig munkahelyek csoportos megszüntetésére vonatkozó jelzés nem érkezett a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz

– írta Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára egy múlt heti parlamenti válaszában.