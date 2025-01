Már január elsejétől megtalálható az új szabad felhasználású kölcsön az OTP, az MBH, a K&H, a CIB, a Gránit és az Erste kínálatában a Bank360.hu összesítése szerint. Az év első napjaiban várhatóan további pénzintézetek is közzéteszik a feltételeiket a munkáshitelre.

A jogszabály 2025. január 1-től ad lehetőséget a munkáshitel felvételére azoknak, akik 17 évesnél idősebbek és 26 évesnél fiatalabbak, továbbá nem jogosultak Diákhitelre, illetve nem szereztek már felsőfokú képesítést. Diákhitelt azok kaphatnak, akik valamilyen felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, tehát a munkáshitel azoknak szól, akik nem tanultak tovább, hanem munkába álltak, és legalább heti 20 órában dolgoznak alkalmazottként vagy vállalkozóként.

A munkáshitel maximális összege 4 millió forint, a futamideje maximum 10 év, továbbá kamatmentes, ha a fiatal legalább öt évig Magyarországon marad, és ez idő alatt a munkaviszonya is fennáll. A futamidő alatti gyermekvállalás további kedvezményekre jogosítja a női igénylőket. Az első gyermeknél két évre fel lehet függeszteni a törlesztést, a másodiknál szintén jár ez az engedmény, sőt a fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek után pedig a teljes tartozást elengedi az állam.

A jogszabályi kötöttségek miatt a már közzétett hitelajánlatokban szereplő feltételek alapvetően ugyan hasonlóak, de a portál szakértői találtak érdemi eltéréseket az elvárásokban.

A bankoknál például a Gránit kivételével csak a már a 18 életévét betöltött fiatalok igényelhetik ezt a hitelt, holott a jogszabály erre akár már 17 éves kor után lehetőséget adna.

A legalább 3 hónapos tb-jogviszony igazolása mellett az elvárt jövedelemben is vannak különbségek. Az OTP-nél ez minimum havi nettó 177 ezer forint, a CIB-nél 218 050, az Ersténél a 20 órás foglalkoztatottak átlagkeresete, a K&H-nál ugyanennyi, de már konkrét összegben, 210 638 forintban is meghatározva. A Gránit azt várja el, hogy az igénylőnek legyen rendszeres, a hiteltörlesztést lehetővé tevő jövedelme. Az OTP munkáshitelét pedig csak az kaphatja meg, akinek legalább 6 hónapja a banknál lévő számlára érkezik a jövedelme, továbbá a jelenlegi munkahelyén legalább 6 hónapos folyamatos munkaviszonya van.

A munkáshitelre jogosult korosztály a bankoknál alapvetően korlátozottan hitelképes, sok pénzintézet személyi kölcsönt eleve nem is nyújt 21-23 éves kor alatt, ennek ellenére ezt a konstrukció láthatóan szívesen kínálják a bankok.

Ennek fő magyarázata az, hogy a babaváró hitelhez hasonlóan a munkáshitelhez is kapcsolódik állami kezességvállalás, vagyis ha az adós nem törleszt, akkor a bankok az államtól megkapják a pénzüket, így számukra kockázatmentes ez a kölcsönnyújtás az igénylők fiatal kora ellenére is.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy ugyan a munkáshitel a feltételek teljesítése esetén kamatmentes az igénylők számára, azonban az ajánlatokban ennek ellenére találkozni hitelköltséggel, ugyanis

a hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásnak díja van, évente a fennálló tartozás 0,5 százaléka.

Így a már élő banki ajánlatokban a futamidőtől és a felvett összegtől függően 0,4-0,55 százaléktól induló THM-eket láthatnak az ügyfelek. Ha valaki a teljes, 4 milliós forintos összeget felveszi 10 évre, akkor a havi törlesztőrészlete 35 ezer forint lesz.

Várható, hogy a bankok az ügyfelekért folyó versenyben plusz jóváírásokat is kínálnak majd az igénylőknek, ahogy ezt például a munkáshitelhez hasonlóan kamatmentes babaváró hitelnél is teszik. A már meghirdetett ajánlatokban erre már van is példa, hiszen a Gránit Bank 50 ezer forint (új számlanyitás esetén 100 ezer forint) jóváírást kínál a munkáshitel mellé az igénylőknek.

Gyermeket vállaló házaspárok élhetnek egyébként azzal a lehetőséggel is, hogy a babaváró hitelt és a munkáshitelt is felveszik, ha jogosultak az utóbbira is. Így együttesen akár 15 millió forint szabad felhasználású pénzhez juthatnak kamatmentesen.

A babaváróval szemben a munkáshitelnek nem feltétele a gyerekvállalás, az csak plusz kedvezményre ad lehetőséget a női igénylőknek az új hitelnél, aminek az igénybevételéhez nem kell házasnak lenni.