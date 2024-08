Kiderült, az ananász ízű cukornak nagyon keserű volt az íze, mert halálos mennyiségű metamfetamin volt benne. A hatóság figyelmeztették a lakosságot, és a terméket visszavonták a boltokból, de internetes piactéren is árultak belőle.

A kristálymet szagtalan, az íze viszont keserű.

Ennek volt köszönhető, hogy időben kiderült, a diszkódrogból végzetes mennyiség van a pirulákban, melyek zacskós kiszerelésben kerültek egy aucklandi jótékonysági szervezet 428 ételcsomagjába. Az első panaszos visszajelzést követően a szervezet egyik munkatársa is megkóstolt egyet belőlük. Elmondta, annyira keserű volt, hogy a gyerekei kiköpték, utána pedig furcsán érezték magukat, és az alkalmazottal is ez történt. Egy gyermek, egy kiskorú és a munkatárs ételmérgezés gyanújával került kórházba, később egy negyedik személy is ellátásra szorult; egyikük sincs súlyos állapotban.

A hatóság bevizsgálta a terméket, mind a kiosztott ételcsomagokban voltak.

Eddig 29 darab, 100 százalékos tisztaságú, cukorka formájú metamfetaminpirulát azonosítottak. A törvényszéki szakértő összegzése alapján, egyetlen szem a szokványosnak mondható 10 milligrammos metamfetamin adag 300-szorosát, azaz 3 grammot tartalmaz, ami halálosnak mondható. Felvették a kapcsolatot a határőrséggel és az Interpollal. A bíró elmondta, hogy az ismeretlen adományozó július közepén vitte be a szervezet székhelyére azt a dobozt, amelyben a bezacskózott metamfetaminos cukorkák voltak, és kérte a lakosságot, hogy tegyenek rendőrségi bejelentést, ha ezzel kapcsolatban lenne bármilyen információjuk – írta meg a police.hu.

A szakvélemény kiadását követően az új-zélandi tisztiorvosi szolgálat betiltotta a Rinda márkájú ananászos cukorkák forgalmazását, az üzletekbe kikerültek a figyelmeztetések.

3 gramm 100 százalékos tisztaságú metamfetamin fekete piaci ára 1000 új-zélandi dollár, azaz 215 ezer forint.

Csak feltételezni lehet, hogy egy balul sikerült csempészakció következtében kerülhettek kereskedelmi forgalomba álcázott csempészárut tartalmazó termékek – fejtegette Ben Birks Ang, a New Zealand Drug Foundation szóvivője arra utalva, hogy a kristálymetcukorka erősen keserű íze a költséges ételmérgezés gyanúját kizárja.

Azzal kapcsolatban nem adtak ki információt, hogy üzletekbe is került volna belőle, azt viszont közölték, hogy a valódi ananászos cukorkák gyártója, a malajziai Rinda Food Industries együttműködik az új-zélandi hatóságokkal.