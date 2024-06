„Nyitva van az ajtó a Tisza Párt részére, de a döntés nem az én kezemben van, arról a jövő héten fog dönteni az Európai Néppárt frakciója” – mondta budapesti sajtótájékoztatóján Manfred Weber, az EPP elnöke, aki délután találkozott Magyar Péterrel.

Weber megerősítette, hogy most csak egy „tényfeltáró misszióra” érkezett Budapestre, ahol délelőtt a KDNP elnökével, Semjén Zsolttal is találkozott. Mint fogalmazott, nagyon örül, hogy a Tisza Párt szeretne csatlakozni az Európai Néppárt frakciójához, és azt látja, hogy a képviselőjelöltjeik is jól felkészültek a munkára. Emlékeztetett rá, hogy az EPP-hez való csatlakozás az európai erőközponthoz való csatlakozást jelenti – írja a hvg.hu.

Azt Magyar Péter is megerősítette, hogy örömmel csatlakoznak majd az Európai Néppárt frakciójához.

„Remélem, hogy ez egy gyönyörű európai barátság kezdete” – mondta a Tisza Párt alelnöke.

Megígérte azt, hogy konstruktívak lesznek ebben az együttműködésben, és jövő héten ott lesznek Brüsszelben, hogy tárgyaljanak. Azt azért hozzátette, hogy néha kritikusak is lesznek, hiszen vannak nagyon érzékeny témák is Magyarországgal kapcsolatban az Európai Parlamentben. Ugyanakkor készen állnak a konstruktív vitára.

A Tisztelet és Szabadság Párt a nevünk, és így is fogunk dolgozni

– tette hozzá Magyar.