A kormány által benyújtott és gyorsított eljárásban elfogadtatott törvény szerint bármely 55 év feletti katona átvezényelhető a tankerületekbe, ahol még akkor is alkalmazni kell őket, ha nincs végzettségük.

A tankerületeknek kötelező kiképeznie a végzettség nélkülieket vélhetően rövidített tanfolyamokon, de már a képzés ideje alatt is kötelező lesz a foglalkoztatásuk, a munkafeltételeik pedig kedvezőbbek lehetnek a tényleges végzettséggel rendelkező pedagógus kollégáknál.

A több civil szervezett által megfogalmazott közlemény szerint a gyalázatos és szakmailag botrányos törvény bizonyíték arra, hogy a kormányzat hazudott arról, hogy nincs pedagógushiány, és a pedagóguspálya vonzóvá tételére vonatkozó ígéreteik kudarcot vallottak.

Katonákból lesznek pedagógusok

A kormányzat szerint bármely 55 év feletti katona alkalmas és átképezhető pedagógusnak – ez derül ki a parlament által már elfogadott törvényből. A státusztörvény negyedik paragrafusának módosítása rendelkezik arról, hogy ha valakit odavezényelnek és megfelel az alkalmazási feltételeknek – nem derül ki, hogy ezek ugyanazok-e, mint ami a pedagógusokra vonatkozik – , akkor hivatásos katonaként köteles a tankerület alkalmazni őt.

Tehát nem kell gyakorlat, szakmai tudás, nem kell érteni a gyerekekhez, nem kell szeretni őket – vagyis, ha a kiöregedett katonának van tanári végzettsége, akkor odakerülhet az iskolába, pontosabban odaküldik, mert ezt nem ő választja, hanem odavezénylik

– írja a Tanítanék, a Civil Közoktatási Platform, a Szülői Hang Közösség, a Szülői Összefogás Közösség a közös közleményükben.

Az oktatásért aggódó civil szervezetek szerint az is lehet, hogy a katonának nincs is tanári végzettsége. Ha a tankerületben nincs olyan állás, ami az illető végzettségének megfelel, akkor ki is lehet, sőt ki kell arra képeznie őket.

Az nem derül ki a törvényből, hogy a normál pedagógusképzésről van-e szó, de minden bizonnyal valamilyen gyorsított oktatásról.

A képzés végéig a tankerület határozza meg, hogy milyen feladatokat kap a katona végzettséggel rendelkező. Tehát tetszőleges katonát az iskolába küldhetnek a gyerekek közé függetlenül attól, hogy arra alkalmas-e vagy sem, és még a képzés ideje alatt munkába állíthatják.

Így próbálják elfedni a pedagógushiányt

A törvénymódosítás szerint a kivezényelt katona nem a pedagógusokhoz hasonló köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban vagy egyházi szolgálati jogviszonyban lesz alkalmazva, hanem tanárként is hivatásos katona lesz.

Így minden bizonnyal jóval kedvezőbb munkafeltételekkel dolgozhat, mint a nála képzettebb és tapasztaltabb pedagógus kollégái, írják a civilek.

Az 55 év feletti hivatásos katonák valaha nyugdíjba vonultak – most a kormány többek között az oktatás megreformálását, az iskolai rend és fegyelem megerősítését, a tanárhiány elfedését várja tőlük az elöregedett és megfogyatkozott, de legalább sok gyakorlattal rendelkező pedagógusok között.

A civilek szerint a törvénymódosítás bizonyíték arra, hogy a kormányzat hosszú éveken keresztül hazudott arról, hogy nincs pedagógushiány. Egyben ezzel a kormányzat elismerte azt is, hogy kudarcot vallott és nem tudta vonzóvá tenni a pedagógus pályát; az elmúlt hónapok béremelése még az infláció fedezésére sem volt elegendő.

A civil szervezetek levelükben azt írták, hogy tiltakoznak az egyeztetés és a szakmaiság teljes hiánya miatt, és követelik a törvény visszavonását.