„A magyarok 68 százaléka (és a Fidesz szavazók jelentős többsége is) elvárja a kormánytól, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Most, hogy a korrupció ellenes harc keretében már szinte minden uniós tagállam csatlakozott az uniós nyomozószervhez, a Fidesznek és családi érintettség okán Orbán Viktornak is színt kell vallania, miért akadályozza Magyarország csatlakozását” – írta legújabb Facebook-bejegyzésben Magyar Péter.

Az ellenzéki párt vezetője szerint Magyarországon konzervatív becslések szerint 3-5000 milliárd forint tűnik el a költségvetésből (jelentős részben uniós forrás) a korrupciónak, a túlárazott közbeszerzéseknek és a felesleges beruházásoknak „köszönhetően”.

Magyar Péter nem kertel, meg is szólítja Orbán Viktort.

Miniszterelnök úr! Igazak azok az értesülések, hogy a saját veje, Tiborcz István szabadlábon tartása miatt nem csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez?



Miniszterelnök úr! Hogy lehet az, hogy Tiborcz István 10 év alatt mintegy 500 milliárdos vagyont harácsolt össze kormányzati és uniós források felhasználásával?



Miniszterelnök úr! Az önök ipari méretű korrupciója miatt felfüggesztett uniós források hiányában az egészségügyben és a közlekedésben minden fejlesztést le kellett állítani. Önnek tényleg fontosabb a családja további gazdagodása, mint a magyar emberek egészsége és biztonságos közlekedése?



Magyar Péter pártja kapcsán friss hír egyébként, hogy a Medián friss felmérése szerint, ha most vasárnap lennének a választások Magyarországon, a Fidesz a listás szavazatok 43 százalékát szerezné meg, míg a Tisza Párt 39 százalékot kapna, a többi párt pedig be sem jutna a parlamentbe.

Vagyis a jelenlegi állás szerint a Tisza már csak néhány százalékra van a kormánypárttól.