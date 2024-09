Másfél nappal azután, hogy támogatói adományokból 200 liternyi fertőtlenítőt és körülbelül 4000 tekercs WC-papírt vitt Magyar Péter a Tisza Párt nevében a Heim Pál Gyerekkórházba, mert ezeket hiányolta onnan,

az intézmény Facebookon reagált az akcióra.

Ahogy a 444 is észrevette, a szombat este 7-kor megjelent posztban azt írják, hogy az adományt az eddigi is teli raktárba szállították, ahol a kórház és a központi fenntartó által szállított kézfertőtlenítőket és wc-papírokat tárolják. Minderre egy képpel is ráerősítettek:

Magyar Péter már a kórház posztja alatt is hozzászólt. Azt írja, hogy ha tényleg tele lett volna a raktár (nem volt), akkor esetleg március óta lehetett volna fertőtlenítőszert és wc papírt kihelyezni a mosdókba. Legalább a fogadó helyiségekbe, ahol naponta több száz (fertőző) gyermek megfordul. Szívesen vittük. Köszönjük minden egészségügyi dolgozó munkáját!.

A TISZA elnöke azóta egy videót is posztolt, és egyben azt fejtegeti, hogy a Heim Pál Gyerekkórház főigazgatójának, Nagy Anikó volt fideszes egészségügyi államtitkárnak a reakciója a Tisza Párt adományaira jól mutatja, hogy a szervilizmusnak és a NER-es hatalmi gőgnek nincs határa.

Pont ez lesz a bukásuk egyik oka.

- tette hozzá.

Elmondása szerint a TISZA jószándékkal gyűjtötte a több száz liter fertőtlenítőszert és majd 5000 guriga wc papírt, miután pár hete azzal szembesültünk, hogy a nagy múltú gyermekkórház várójában, ahol naponta több száz (sokszor fertőző) gyermek megfordul, nincs fertőtlenítőszer és wc papír a mellékhelyiségben.

Magyar Péter sérelmezi, hogy miközben az átadáskor Fekete Ferenc orvosigazgató udvariasan megköszönte a TISZA Párt adományát, majd tegnap a kórház vezetése (azt nem tudni, hogy önszántából-e) kirakott egy gúnyos posztot, miszerint abba a raktárba helyezték el az adományokat, amely eddig is tele volt.

Ha tele lett volna – mondja – akkor az a kérdés merülne fel, hogy március óta miért nem volt az említett helyiségekben se fertőtlenítő, se wc papír. Szülői beszámolók szerint egyébként évek óta ez a helyzet.

Magyar Péter üzent az intézmény igazgatójának is - aki szerinte továbbra is szoros kapcsolatokat tart fenn a kormánypártal: - Ha valóban tele volt a raktár, akkor miért voltak üresek a mosdóhelyiségek? A feltöltött raktár „bemutathatósága” a fontosabb, vagy a fertőzések megelőzésére szolgáló minimális higiéniás feltételek biztosítása a beteg gyermekek és szüleik számára? Legalább Takács Péter államtitkártól sikerült begyűjteni egy lájkot. Megérte? - teszi fel a kérdést a pártelnök.